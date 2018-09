Luis Juez: Por qué no fui al velorio de De la Sota y por qué me dolió tanto

El dirigente de Cambiemos Luis Juez dijo que "me gustaría hablar del De la Sota de los primeros 20 años y no del que enfrenté en los últimos 15". El cordobés que se sumó a la política con el fallecido dirigente peronista de su provincia, en 1982, habló de la tragedia ocurrida el sábado por la noche.

En diálogo con el programa "Otra Manera" por MDZ Radio, dijo que el sábado "sentí una mezcla de sensaciones difíciles, complicadas". "Lo acompañé entre los 27 y los 40 años de mi vida, me puso como Fiscal Anticorrupción y luego me fui muy mal de su lado, pero su muerte me afectó de una manera muy fuerte, nunca pensé que fuera a pasar así. Me afectó muchísimo y por eso prefiero recordar los primeros 20 años".

Juez, dijo que "fue mi primer profesor. Yo no haría política si no fuera por él. Tampoco fui al velorio porque hay gente que se podría ofender, así que le pedí a mi hija que fuera a saludar a sus hijos y evitarle un momento incómodo a todo el mundo".

"Córdoba -subrayó- perdió a un gran dirigente". "Lo quiero recordar como a mi primer profesor: si me metí a la política es porque fue un gran motivador y es increible cómo se recuperaba de las derrotas: se limpiaba las lágrimas y empezaba de vuelta. Era una máquina de hacer política", señaló.

Escuchá el podcast completo: