"La muerte de De la Sota deja un vacío enorme en el peronismo"

Hernán Vaca Narvaja, el biógrafo no autorizado del dirigente cordobés, dialogó con MDZ Radio y repasó los principales hitos de la carrera política del ex gobernador de Córdoba. "De la Sota fue el político más impactante de la política cordobesa en la etapa posdictadura. Nunca se pudo consolidar como una alternativa nacional porque no medía en las encuestas", señaló.