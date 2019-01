Juan Bour: "El dólar va a estar más cerca del piso que del techo"

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Juan Luis Bour, dialogó con MDZ Radio y explicó cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar el Gobierno nacional en 2019 y cómo evolucionarán las principales variables económicas del país.

"Lo primero que tiene que lograr el Gobierno es el equilibrio presupuestario. Lo segundo es no dejar que ciertas variables se atrasen. No podés tener un tipo de cambio quieto porque los precios avanzan con la inflación", explicó Bour.

Y agregó: "La inflación baja no se puede lograr en el corto plazo. Lo más importante es lograr la estabilización fiscal y a partir de allí controlar el tipo de cambio y bajar la inflación".

Sobre el dólar el economista aseguró que cree que "va a estar más cerca del piso que del techo de la banda en los próximos meses", aunque aclaró que "puede dar algún pequeño salto cuando se acerque el periodo electoral".

"La meta de inflación de 23% es muy ambiciosa, difícil de cumplir. Creo que va a estar más cerca del 30%. Las Leliqs están bajo mayor control del Banco Central de lo que estaban las Lebacs, pero siguen siendo un problema porque la tasa sigue alta", añadió Bour.

"Subir la presión impositiva no es bueno y sobre las exportaciones es peor. Poner un impuesto al sector de servicios es una pésima idea. Como no bajan el gasto se les ocurre crear impuestos que son malos porque ya no quedan impuestos buenos", consideró el economista.

Por último, el economista se refirió a la necesidad de una reforma previsional: "Es necesaria una reforma porque se gasta más de lo que ingresa. Se recauda más a través de impuestos que a través de los aportes de los trabajadores. Hay que pensar si es justo que una persona que aportó deba cobrar lo mismo que una que no lo hizo".