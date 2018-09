Gustavo Segré: La renuncia de Lula a la candidatura presidencial

Gustavo Segré, analista internacional de la Universidad Paulista, analizó en el programa "Uno nunca sabe" por MDZ Radio la situación del expresidente Luis Inácio Lula Da Silva, favorito en las encuestas, pero que no continuará con su candidatura.

El entrevistado contó quién es quien será "la voz de Lula", tal como lo expresó el exmandatario detenido, Fernando Haddad. "Fue ministro de Educación, un buen ministro; fue intendente de San Pablo, aunque no tan bueno y es una persona intelectual que tiene estudios superiores. Eso no es bueno para el electorado común del PT, porque de alguna manera la esperanza de quien viene del llano es verse reflejado en alguien que viene del mismo lugar y llega a la presidencia, como Lula, y que no es el caso de Haddad", dijo.

Quién fue (y es) Dilma Rousseff, el contexto local que vive Brasil rumbo a la presidencia, en el diálogo completo de Segré con Marcelo Arce en la radio, que podés escuchar abajo: