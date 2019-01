Gabrielli pidió reacción del gobierno ante la crisis del sector vitivinícola

El exgobernador de la provincia, Rodolfo Gabrielli, aseguró que hay un excedente de vino de 400 millones de litros y subrayó que si no se toman cartas para solucionar esa situación los productores no tendrán a quién venderle su uva esta temporada. "Si no se toman medidas a los productores no les van a recibir la uva en la bodega", anticipó.