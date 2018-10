Fabio D'aquila: "Cada vez que aparecía la bandera, se me cerraba la garganta"

Los Juegos Olímpicos de la Juventud tuvieron una ceremonia inaugural única: por primera vez en la historia la ceremonia se hizo al aire libre y con entrada libre. El escenario fue la avenida 9 de Julio y la Plaza de la República. El obelisco fue uno de los elementos clave y el grupo de teatro Fuerza Bruta sorprendió a todos.

Fabio D'aquila contó a MDZ Radio cómo fue la experiencia. “Cada vez que aparecía la abanderada se me cerraba la garganta. El himno, la bandera, era tan propio que nos emocionaba muchísimo.

¿Cómo manejan las alturas, hay alguna preparación especial?

-Hay que estar ahí. Para subir hay que tener unos cojones enormes, como dicen los espaloles. Todo el montaje fue muy complejo. Hubo que armar unas estructuras que le daban la posibilidad a los andinistas que instalaron las escaleras. Luego se montó una plataforma.

En la entrevista, Fabio contó cómo debieron superar una adversidad a último momento. "Empezamos a trabajar con una chica que es actriz. Ella se cuelga y le propusimos que hiciera esa hazaña. La subimos el día de su cumpleaños. Hicimos las pruebas y todo venía bien. Pero tuvimos un problama: venía en bicilcleta, se cayo y se quebró el tobillo. Tuvimos que cambiar todo. Una atleta que convocamos para otra cosa se lo propusimos. Lentamente subió al obelisco, miró por la ventanita y se animó. En 5 días la preparamos y lo hizo", contó el artista.

"Te genera otra cosa cuando superás ese vértigo que tenemos todo, que es lo que nos protege, te agarra una adrenalina impresionante. Los que subieron con las bicicletas estaban alucinados", describió el fundador del grupo.

-¿Cómo se hace para integrar fuerza bruta

-No buscamos el perfil de un atleta. Buscamos que tengan expresividad, del área que sea. Cuando buscamos actrices o actores no buscamos que sean de un lugar. Sí son necesarias dos cosas: ser muy expresivo corporalmente, porque al no hablar necesitamos que trasmitan sensaciones. Y dos, tener un entrenamiento físico. No de atleta, pero sí un entrenamiento. Si no, a las dos semanas te rompés. El entrenamiento más duro es el del arnés.

