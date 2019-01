"Estamos estudiando aplicar la extinción de dominio en Mendoza"

El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri para aplicar la extinción de dominio sobre bienes incautados al crimen organizado generó polémica. Pero también adhesiones.

En Mendoza ahora analizan poder aplicar esa impronta en causas locales. Según explicó a MDZ Radio el subsecretario de Justicia Marcelo Dagostino, para hacerlo primero deberían modificar el Código Procesal civil de Mendoza. “Estamos de acuerdo con la medida. Es para que jueces civiles federales puedan recuperar bienes adquiridos por estas organizaciones de manera más rápida. Ahora están atadas al proceso penal. Esto establece una herramienta más autónoma para recuperar esos bienes. Esto es para causas federales”, explicó el funcionario. “Estamos analizando si se puede aplicar en la provincia. Para ello deberíamos modificar el Código Procesal Civil. Nosotros tenemos un proceso distinto, si quisiéramos implementarlo deberíamos modificar el Código Procesal Civil. Como no tenemos la herramienta del Decreto de Necesidad y Urgencia, deberíamos hacerlo ley”, agregó Dagostino.

Mendoza modificó el Código Procesal Civil, pero aún no estaba vigente la medida nacional sobre la extinción de dominio, por lo que no está adecuada. “Estamos estudiando la posibilidad de hacerlo. Nos interesa. Todo lo que sea combatir la corrupción y el crimen organizado es bienvenido. Cuando modificamos el Código no estaba esta medida y por eso no se tuvo en cuenta”, dijo el funcionario.