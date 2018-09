Fiscalía de Estado analiza demandar a Nación por el Fondo Soja

"Es muy bueno no estar en Casa de Gobierno". Con esas palabras y mate en mano, el fiscal de Estado, Fernando Simón (46), abrió las puertas de su nuevo despacho a MDZ (apenas asumió, en 2015, estaba en una oficina en la sede del Ejecutivo, en calle Peltier). Relajado, rápido y astuto en sus respuestas, habló de (casi) todo: su pasado partidario en el PJ al que "por ahora" no piensa volver, su "sana tensión" con el gobernador Alfredo Cornejo y una primicia sobre el final de la charla: como "abogado" del patrimonio del fisco está analizando demandar a la Nación por la restitución al cien por ciento del Fondo Federal Solidario.

Se define como un apasionado de la política pública "no partidaria" y de la abogacía. Se recibió como letrado en la Universidad de Mendoza y se especializó en Derecho Público. A pesar de ser joven, tiene una vasta trayectoria en la arena de lo público. Tuvo dos roles clave en las gestiones peronistas de Celso Jaque y de Francisco "Paco" Pérez. Fue subsecretario Legal y Técnico entre 2.007 y 2.011 y del Ejecutivo "saltó al Legislativo, en donde fue senador del PJ hasta 2.015, año en que aspiró para Fiscal de Estado consiguiendo el aval de la Cámara alta. Hoy, como Fiscal de Estado, se cuida de hablar de política partidaria y admite que su parámetro para saber si está ubicado en su rol es: "Si me critican de todos los costados políticos, como habitualmente me ocurre, es porque estoy haciendo las cosas bien".

Le tocó asumir en este cargo de "abogado del Estado", de contralor de la cosa pública, en un momento muy duro, en la jamás olvidada transición entre Pérez y Cornejo. En ese entonces y por esa inercia naturalizada que tiene el devenir de la administración pública, Fiscalía de Estado funcionaba como un ministerio más en el mismo edificio de calle Peltier, en donde está Casa de Gobierno. Aunque Simón evite referirlo, le tocó ser tan parte como testigo del traspaso de una administración que había conseguido devenir de mal en peor y otra que prometía la "revolución de lo sencillo".

Por eso mismo, hoy, denotando cierto orgullo por haber conseguido sacar las oficinas de Fiscalía de Estado de la órbita de Casa de Gobierno, abre las puertas de su nuevo despacho, ubicado en San Martín 624 de Ciudad, y dice: "Cuando asumí de fiscal estaba en una situación muy incómoda. Estaba en Casa de Gobierno como si fuera un ministro más, un subordinado más del Poder Ejecutivo. No correspondía. No funcionaba bien", recordó en conversación con MDZ. Como no había ningún edificio público que cumpliera el requisito que se impone a Fiscalía de Estado, de estar cerca de Tribunales, se hizo la licitación correspondiente y se alquiló el inmueble que hoy ocupa: "Pagamos 200 mil pesos de alquiler", especificó al respecto.

El Fiscal de Estado es un cargo creado constitucionalmente que tiene como función generalísima ser el abogado defensor del Estado en todos los litigios que puedan comprometer y perjudicar sus intereses. Como dato no menor, se calcula que para 2.019 la provincia deberá pagar arriba de los 80, sino 90, millones de pesos por juicios perdidos; la mayor parte por daños y perjuicios, desde casos de mala praxis hospitalaria, pasando por accidentes de tránsito de alguna dependencia del Estado, hasta accidentes en una vereda mal mantenida por el municipio. Hasta aquí, las batallas jurídicas perdidas le han costado a la provincia: en 2016, 64.927.044,26; en 2017, 79.752.230,86; y en 2018, 81.624.552,10.

Actualmente, Fiscalía tiene 6.382 juicios activos. Los casos más jugosos en donde están acusados exfuncionarios de Pérez, por recordar sólo algunos, baste mencionar el exintendente de Guaymallén Luis Lobos o el exdirector de Casinos Carlos Bianchinelli, pasan también por manos del Fiscal pero, según dijo, dependen de que la Corte dicte sentencia firme. "En este tipo de casos resonantes, en donde se presume que ha habido un daño importante al Estado, sería importante que la Corte termine de confirmarlos para que el Estado recupere la plata", soltó Simón, sin olvidar seguramente que los sospechados fueron compañeros suyos en la gestión anterior.

-Esto de ser el "custodio" del patrimonio público, implica una lucha contracultural, ¿no?, digo, en la administración de lo público muchas cosas se hacen mal lo que puede terminar en juicio contra el Estado...

-Pasan dos cosas: el patrimonio del Estado al ser de todos es de nadie y ese es el mayor problema cultural. De un lado, el que ejecuta el patrimonio lo ve como algo de alguien pero no suyo. Por otro lado, quien juzga si hubo daño contra una persona, resuelve que pague el Estado, total se piensa que "no es nada para el Estado". De uno y otro lado, se olvida que estamos pagando todos y que el Estado somos todos.

-Ser Fiscal de Estado es un cargo inamovible siempre que haya buena conducta. Es decir, podría quedarse hasta el final de sus días. ¿Piensa volver a la política o quedarse aquí hasta el final?

-No tengo la menor idea. Hay un dicho árabe que dice "si querés hacer reír a Dios, contale tus planes". Por otro lado, no estoy pensando en volver a la política.

-Teniendo en cuenta que hoy le toca controlar al Ejecutivo viniendo de la gestión anterior y de otro color partidario, ¿cómo es su relación con Cornejo?

-Hace más de un año que no hablo con Cornejo. Tengo una relación de sana tensión. Nos alineamos cuando se trata de defender el patrimonio del Estado, nos tensamos cuando se trata de quién ejerce el control sobre qué.

Respecto de la "sana tensión" que mantiene con Cornejo, Simón refirió algunos ejemplos. En los casos más mediáticos en los que le ha tocado defender a la provincia, Fondos Buitres, Río Atuel, el exsenador peronista contó que "nos alineamos fácilmente. Ahí, el objetivo es defender el patrimonio de la provincia y en eso es sencillo ponerse de acuerdo".

La tensión se presenta, confesó, cuando se trata de litigios en los que se tensa la interdependencia de poderes. Aquí, Simón recordó cuando el Gobierno autorizó a la empresa El Trébol a explorar cuatro pozos petroleros en el yacimiento Puesto Rojas en Malargüe mediante el cuestionado procedimiento de fracking, hubo un fuerte reclamo de organizaciones ambientales y Fiscalía de Estado terminó exigiendo que se reglamentara la estimulación hidráulica.

"La provincia lo aceptó, se hizo el decreto que reglamenta la actividad, hubo participación pública y se emitió una norma que es la más exigente ambientalmente en el país. En este como en muchos otros temas mi situación suele ser de cierta tensión con el Ejecutivo por la exigencia que uno le hace; pero creo que es una sana tensión institucional", recuperó Simón.

Otro momento de tensión se vivió con la creación de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (algo así como una oficina anticorrupción), a partir de una Ley impulsada por la vicegobernadora Laura Montero que le terminó viniendo muy bien a Cornejo.

Aquí hubo una fuerte "pelea" por el control de la evolución de los patrimonios y de las sanciones de los funcionarios públicos, algo de lo que se venía encargando Fiscalía de Estado. "No creo que haya sido necesaria la creación de esta oficina. Es un gasto más que aumenta la estructura burocrática del Estado, siendo que el trabajo se venía haciendo bien con los recursos que teníamos", dijo Simón dejando ver que aquí también hubo una riña de poderes.

-Siguiendo con los puntos de tensión con el Ejecutivo, ¿cómo viene el Presupuesto para Fiscalía para 2.019?, me acuerdo que siempre cuestionó el hecho de que Fiscalía de Estado tuviera que pedirle "permiso" a su controlado, al Ejecutivo, para hacer tal o cual gasto...

-Fiscalía tiene un gasto acotado en lo operativo: pagamos sueldos, compramos computadoras, pagamos el alquiler de donde estamos y hojas. La mayor tensión que tengo con el Ejecutivo es que Fiscalía no puede decidir su propio gasto. Si tengo que pedir permiso a mi controlado para gastar el Presupuesto que la Legislatura me dio, estamos equivocándonos institucionalmente. Y es una discusión que venimos teniendo en todos estos años. Esto se revierte sacando esa disposición en el Presupuesto, pero, la verdad, no sé por qué no lo hacen.

-Como contralor de lo que se hace mal en el Estado y a la luz de los casos de corrupción que está investigando la Justicia Federal, me refiero a la causa de los cuadernos, ¿considera que la corrupción está enquistada en el Estado y en nuestra cultura?

-Es fuerte afirmar algo así. Lo que sí creo, y veo que es lo que está dejando esta causa de los cuadernos, que la corrupción toma lo público pero hay una participación imprescindible de lo privado. Es un tema analizar. Lo que sí considero más grave es cuando la corrupción se practica bajo el "siempre se hizo así". Que alguien viole la Ley es sabido que está mal, pero que alguien viole la Ley sin saber que está mal y naturalizándolo, es mucho más grave aún.

Y sobre el final de la conversación que mantuvo con MDZ, Simón acercó una primicia: "Estamos analizando demandar a Nación por la restitución del Fondo Federal Solidario". Argumentó al respecto que el Consenso Fiscal que se firmó oportunamente entre la Nación y las provincias incluyó una obligación de mantener el pago del fondo soja. "Haber sacado un decreto de necesidad y urgencia derogándolo en forma instantánea es un tema que está en análisis por Fiscalía para ver si da lugar o no a una demanda. Igualmente, la representación institucional la tiene Cornejo, así es que de ir a la Corte, la última palabra es la suya", cerró Simón.