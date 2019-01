Eduardo de Oro: "El denunciante no se presentó y pedimos la prisión domiciliaria"

Eduardo de Oro, el abogado de los dos curas detenidos por la denuncia de abuso sexual que realizó un seminarista que pasó por el Monasterio del Cristo Orante de Tupungato, dialogó con MDZ Radio y contó que pidió la prisión domiciliaria de sus defendidos hasta que se resuelva su situación procesal.

"Están imputados y con una orden de detención, por la cual hemos pedido la prisión domiciliaria en tanto se resuelva la situación procesal", señaló de Oro, y agregó: "Uno tiene 52 años y el otro 65. Manifiestan que la denuncia es totalmente falsa. Les aconsejé no declarar hasta conocer el expediente, pero quisieron hacerlo de manera voluntaria y negar los hechos".

"Me quedé sorprendido de que ayer no se presentó el denunciante. Estuvimos hasta el mediodía esperando la audiencia y cerca de las 13 presentaron un certificado médico o psicológico alegando un motivo para la incomparecencia", añadió el letrado.

Y completó: "Mis defendidos conocían al denunciante. Jamás tuvieron ningún conflicto con él. Cientos de personas se ofrecieron a declarar para contar la actitud que tenía el denunciante cuando vivía en el monasterio. La denuncia no tiene grandes precisiones sobre cuando sucedieron los hechos".

"No hay otras víctimas ni denuncias de ninguna clase. En la denuncia en el Arzobispado se habla de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se denunció en sede penal. Pedimos la prisión domiciliaria porque no existe presunción ni de fuga ni de entorpecimiento probatorio", cerró de Oro.

Escuchá la entrevista completa de MDZ Radio: