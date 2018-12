Eduardo Crespo: "En Brasil no se habla de la ausencia de Macri"

Mauricio Macri no es el único presidente de la región que mañana no concurrirá a Brasil a la asunción del nuevo presidente Jair Bolsonaro. Así lo destacó Eduardo Crespo, politólogo argentino de la Universidad de Ríos de Janeiro, y completó: "Acá no se habla de la ausencia de Macri".

Escuchá la entrevista completa, en la previa de la asunción de Bolsonaro: