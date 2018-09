Diego Cabot: "No le creo nada a Pescarmona"

"Obviamente no le creo nada a Pescarmona. No le creí antes, menos le voy a creer ahora. ¿Por qué mentía hace 20 días? No creo que sean unos pobres personajes menores de la Argentina y que en 2003, 2004 o 2005 ellos no tenían nada que hacer ante el avance recaudatorio del kirchnerismo. Hay que bancársela. Ellos podrían haber hecho otra cosa", dijo Cabot.