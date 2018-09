Carlos Emanuele: "La convertibilidad es prima de la dolarización"

La dolarización de la economía volvió a ser noticia en la Argentina, no sólo por las corridas cambiarias, sino también por los dichos del asesor de Donald Trump, Lawrence Kudlow, en torno a la discusión entre el gobierno argentino y el tesoro norteamericano para que la Argentina abandone el peso, algo que fue desmentido por la administración de Mauricio Macri. Este modelo de dolarización fue adoptado por Ecuador y su mentor fue el exministro de Economía, Carlos Julio Emanuel, quien habló en el programa "Uno nunca sabe" por MDZ Radio este jueves y contó su experiencia y sus recomendaciones. "

Los resultados logrados en Ecuador han sido excelentes, el gobierno de los Estados Unidos no tuvo ninguna participación como tampoco la tuvo el FMI", explicó Emanuel y recomendó a la Argentina “que dolarice su economía”. “Cuando Ecuador dolarizó su moneda en el año 2000, el 60% de la economía ya estaba en torno. La preferencia de la gente era el dólar y esto no es ninguna sorpresa. A nadie les gusta que le devalúen la moneda”, aseguró el exfuncionario, trazando un paralelismo entre la economía ecuatoriana y la argentina.

Emanuele consideró que "la convertibilidad es prima hermana de la dolarización" y consideró que posiblementela falla de la Argentina haya sido "no dolarizar en lugar de terminar con la convertibilidad". El factor negativo del plan de Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem primero, y con Fernando de la Rúa después, consideró, fue, en todo caso, "no avanzar hacia el paso siguiente que era dolarizar". Consideró que "una convertibilidad por siempre no funciona, porque hay dos monedas fluctuando".

