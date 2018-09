Burgueño: "La historia de Macri se va a escribir con lo que ocurría los martes"

Para el columnista de temas económicos del programa "Uno nunca sabe", Carlos Burgueño, este martes volverá a ser clave. "Se supone que este martes habrá acuerdo con los gobernadores", de parte de Mauricio Macri que, desde su `punto de vista, podría pedirle a los legisladores de Cambiemos que apruben las propuestas que han surgido desde el peronismo.

Señaló "una cuestión polémica": en el blanqueo, todos los que tenían bienes en el exterior y no lo tenían declarado en la Argentina, pagabas una multa o nada; si lo traíaspagabas menos y, a partir de allí, pagabas bienes personales. Fueron 108 mil millones de dólares los que se blanquearon. Los que se sumaron tienen que pagar Bienes Personales y fueron evasores de los grandes. les prometieron que como ya habían blanqueado, ya no les reclamarían. Ahora tendrán que pagar 1%. ¿Está bien o está mal? El ex evasor puede decir que está mal, porque pagaban 0,5% y ahora le aumentaron".

