Belén Loüet: "Me siento completa cantando; es lo mío"

La cantante lírica mendocina Belén Loüet impactó de lleno en quienes escuchaban este lunes por la noche el 105.5 de MDZ Radio, en el espacio destinado a la música en vivo por la "Mesa MDZ". Joven, fonoaudióloga, posee -sin embargo- un extenso currículum de formación permanente con los grandes: los Caparotta, Verónica Cangemi, Luis Mirabeli, tal como lo contó en el encuentro con Gabriel Conte, Santiago Montiveros Rubén Valle y Pablo Icardi.

"Siempre, desde muy chica supe que el canto era mi pasión. Al cantar siento una felicidad que no logro con ninguna otra cosa. El canto me conecta conmigo misma. Me siento realmente completa cantando: es lo mío", contó, tras recordar que se dedica al canto desde los 12 años.

Aquí, un tema propio que cantó en vivo en la radio:

Aquí, el mismo tema, pero con ella en el piano:

Escuchá a Belén Loüet contando su historia y cantándole a la vida. Interpretó tres temas completos en la "Mesa MDZ":

Ahora, reviví la "Mesa MDZ" completa, con el análisis (y las divagaciones) de sus conductores y la opinión de los oyentes: