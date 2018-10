Beatriz Olave, sobre la película de Rodrigo: "Me clavaron un puñal en la espalda"

"Han contado lo que se les dio la gana, no sirvió de nada lo que nosotros hablamos. Salimos todos decepcionados después de ver la película", dijo Beatriz Olave, la madre de Rodrigo, un día antes del estreno de la película sobre la vida del cuartetero que falleció en la madrugada del 24 de junio del año 2000.

En diálogo con "Otra manera", por MDZ Radio, Olave sostuvo que con la película "me clavaron un puñal en la espalda. Hay mucho odio hacia mi hijo. Vi a un chico que actuaba, no vi a mi hijo en la película". También sostuvo que la actuación de Florencia Peña (la interpreta) es buena, pero agregó que no se sintió representada.

Escuchá la entrevista completa: