Arturo Lafalla: "A Cobos y Jaque les tocaron las mejores épocas, pero no quedaron en la historia"

"Si uno se guía por las encuestas, Cobos pareciera ser una alternativa y además ha manifestado su posibilidad de ser candidato", dijo el exgobernador Arturo Lafalla sobre la eventual postulacion de Julio Cobos el próximo año. Sin embargo, al analizar su gestión como mandatario provincial, remarcó: "A Cobos, y Jaque también, les tocaron las mejores épocas, sin crisis y de un intenso crecimiento económico, pero no hicieron historia".

En diálogo con MDZ Radio, Lafalla remarcó que, en ese marco, no es razonable comparar a Cobos y Jaque con el resto de gobernadores de la democracia. "Tuvieron oportunidades que no tuvimos otros que gobernamos en períodos conflictivos. No están los resultados a la vista para que pensemos que se trata de un pasado al que querramos volver", continuó, antes de aclarar: "Me incluyo".

Por otra parte, sobre la crisis actual, Lafalla la comparó con lo sucedido en 1989 y 2001, "con algunos matices", y evaluó que "más allá del fracaso de la actual gestión, el justicialismo no es ajeno a las responsabilidades porque venimos de gobernar desde hace 12 años. El PJ tiene que hacer una profunda autocrítica con el propósito de que la gente esté convencida de que no vamos a volver a cometer los mismos errores".

Consultado por la gestión de Alfredo Cornejo, comentó que "ha iniciado algunas reformas importantes, como las vinculadas a los procesos judiciales, que van en el sentido correcto. El déficit es el propio eslogan de Cornejo, la 'revolución de lo sencillo'. Está bien hacer cosas sencillas, pero hoy los problemas de los mendocinos no son sencillos. Cornejo se tiene que meter con los temas estructurales, pero no da indicios".