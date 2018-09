Ana Taulis: “Me interesa lo sugerente y la creación de atmósferas”

Dueña de una pintura absolutamente neo expresionista, de gran personalidad, la pintorachilena Ana Taulisvive y trabaja en la mítica Comunidad Ecológica de Peñalolén, a poco más de diez kilómetros del centro Santiago hacia la Precordillera. Un espacio donde se mezcla la bohemia, el arte y la ecología. Muchos artistas, al igual que ella, llegaron a esa zona en los '80.

Todos buscaban un destino más natural para vivir, en un momento en el que Chile estaba atravesado por el miedo y la violencia. De niña Ana viajó por varios países debido a la profesión de su padre, y el cambio de entornos sociales, gente y paisajes, gestó en ella una sensibilidad especial. Las marcas de esa infancia errante quedarían plasmadas por siempre en su trabajo. De a poco, y de forma autodidacta, fue encontrando la manera de expresar en el dibujo emociones y sentimientos. Sueños, recuerdos y su mundo más íntimo se plasman en su obra de forma visceral y auténtica.

-Vivió en muchos lugares distintos de chica…

-Sí. Y creo que la cantidad de cambios que viví, los constantes viajes con mi padre, que era un carpintero de oficio, hizo que le prestara atención a otras cosas. Pienso que todo esto de meterme en el tema del arte fue gracias a un ataque de nostalgia por no estar en ningún lugar. No sentirme parte de ningún lado. Viajando empecé a escribir porque necesitaba encontrar un espacio en mí dónde recuperar toda esta pérdida que sentía.

-¿Eso derivó en una búsqueda más expresiva, en la pintura?

-Creo que sí, pero además fue bastante fortuito. Yo quería ser atleta e ir a las Olimpiadas, pero mis padres eran artesanos acá en Chile y de no muy buena situación económica… Entonces descubrieron que existía esta escuela de arte, y como nosotros teníamos facilidad para las manualidades, y ese lugar funcionaba desde la mañana hasta las seis de la tarde, con comida incluida, decidieron que era bueno que vaya allí. Eso determinó mucho lo que soy ahora. La niña que quería hacer atletismo quedó ahí. Hice mucho ejercicio por mucho tiempo, pero quedó como una experiencia corporal que después se hizo una experiencia emocional, muy relacionada a la cosa nostálgica.

-¿Se siente parte del medio artístico chileno?

-Yo hice pareja muy joven, a los dieciséis… opté por no ir a la universidad. Por lo tanto no pertenezco a ese grupo de artistas chilenos de los ochenta. Hay muchos de mi generación que siguieron una tendencia acorde a la escuela o la universidad. El mío es un estilo que se armó solo, de forma solitaria y como autodidacta. Fui conociendo con el tiempo a muchos grandes artistas que apreciaron siempre mi trabajo. Pero no estoy en el mundo del arte, en las redes sociales, no formo parte de las grandes galerías.

-Pero, ¿no cree que cierta visibilidad puede ayudar a posicionarse?

-Seguro. A mí en realidad me queda grande el poncho con respecto a cómo comportarse siendo un artista. No sé cómo se hace. Creo que si hubiese ido a la Universidad habría sido quizá otra cosa porque habría estado en un grupo, en una línea de trabajo, o tendencia. Sé que la apreciación social recompensa económicamente y eso es absolutamente necesario para vivir Ayuda eso de posicionarse, no soy prejuiciosa en ese aspecto. No es conveniente estar distanciada del circuito; pero a veces sucede que esa sensación de estar pidiendo un favor es muy desagradable…. Lo que sí sé es que empecé tarde; empecé tarde con esto de mostrar mi obra y exponer públicamente.

-¿Cuándo se da concretamente ese momento?

-Fue en el año '93; aparece un mecenas en mi vida con quien trabajé mucho, con él iba a exponer supuestamente en una galería muy importante de Santiago pero finalmente no se concretó. Pero seguí trabajando… siempre medio a escondidas, nunca mostrándome mucho. Aunque la producción fue permanente a partir de ese momento. Y eso fue, finalmente, lo bueno.

-Su obra es profundamente nostálgica…

-Creo que la pintura es un trabajo bastante íntimo. Tiene mucho que ver con algo poético, onírico, vinculado a estados específicos. De chica no me consideraba buena dibujante, era muy tímida. Y la escuela a la que fui había muchos compañeros que eran extraordinariamente buenos. Como yo no me atrevía a dibujarlos, entonces, de alguna manera, en el retrato yo trasmitía cosas… sensaciones. Si llovía sobre el nogal de la casa de mis abuelos pintaba un autorretrato en donde trasmitía la sensación que me producía ver eso. Hace treinta y tres años que me vine a vivir a la comunidad ecológica en donde vivo y desde entonces aparece mucho el paisaje, todo lo que veo a través de la ventana de mi casa. En la pintura, en el autorretrato, me interesa lo sugerente, la atmósfera que se crea.

-Una atmósfera de gran carga emocional…

-Es que en mi niñez, en la adolescencia, sentía mucho, viví mucha la nostalgia. Ahora que soy grande y tengo hijos, pienso que me daría mucha angustia imaginar a un niño de diez años sintiendo algo tan hondo como la nostalgia… Se me hace más lógico imaginar a los artistas, ya adultos, sensibilizarse o sufrir ciertas cosas y expresarlas con el color, con la forma, etc. Todos captamos de manera diferente la realidad y la representamos lo mejor que podemos. Pero eso del sentir profundo que sea para los adultos; pero un niño con nostalgia…

-¿Diría que su trabajo es neo-expresionista?

-Sí, es neo-expresionista. Algunos pintores destacados han hablado sobre mi trabajo, como Ximena Cristi, por ejemplo, que dijo que mi obra era un realismo poético y totalmente neo-expresionista. Eso me lo han dicho muchas veces, y ha sucedido sin tener una escuela determinada, sin seguir puntualmente a ningún maestro.

-Y el arte figurativo… ¿cree que, al igual que pasa en otros lugares, está al margen de la “escena” del arte contemporáneo?

-Hay un prejuicio con respecto al artista de caballete y no debería existir. Es absurdo. No quiero generalizar y decir que todo lo contemporáneo es malo, porque puede haber mediocridad en los figurativos y a su vez cosas muy interesantes en los jóvenes que hoy apuestan por las tendencias contemporáneas. Pero creo que una cosa no debería anular a la otra. Hay muchos trampolines y se privilegia, en algunos casos, a gente que se dedica a las nuevas tendencias sin filtrar calidad, muchas de sus propuestas no tiene ningún valor. Hay mucha copia de copia y de copia… Tengo una hija que está muy metida en el mundo teórico del arte y a través de ella he podido ver el valor que tienen, por ejemplo, las ideas. Y es interesante pensarlo así, aunque sea en parte elitista. Considero interesante el fenómeno de la puesta en escena, los montajes, pero indefectiblemente se presta para mucha confusión porque se valoran propuestas que no tienen valor artístico. Y algunas -o muchas- galerías toman eso porque parece novedoso.

-¿Cuáles han sido, al momento, las satisfacciones más grandes que le dio este oficio?

-Estuve seleccionada una vez en un certamen del Museo Nacional de Bellas Artes. Era importante y quedé entre varios. Eso fue muy motivador para mí. Yo cada vez que asomé la nariz con mi trabajo, recibí buenas críticas de mis pares, de otros pintores. Soy muy conocida entre algunos artistas…. Tal vez los críticos no han dicho nada de mi trabajo, pero me siento respetada entre mis colegas. Eso lo valoro mucho y lo siento como una gran satisfacción. Me parece importante. El círculo artístico de Chile si bien es pequeño -no me preguntes por qué- siento que existe una especie de comunidad aquí, que funciona como tal. Y eso es muy bueno.