Allasino: "Nacemos corruptos, somos ventajeros"

"Nacemos corruptos. Somos ventajeros". La definición es de Paula Allasino (39), la contadora que, en medio de un enroque sorpresivo, el gobernador Alfredo Cornejo eligió para dirigir el Ministerio de Hacienda.

A un mes y días de estrenarse en el cargo y en medio de un momento económico, social y político ciertamente turbulento, atendió en su despacho a MDZ y habló de todo: corrupción, política, números, Cornejo, Cobos y Macri.

De entrada, hizo un "pedido especial" sobre si en la nota podía aparecer una foto de su hijo de 8 años que, según contó, "está fascinado con mi nombramiento"; y en la misma línea dejó entrever lo difícil que suele ser para la mujer combinar un trabajo full time con la maternidad: "En lo personal lo llevo muy bien, gracias al apoyo de mi familia pero las mamás somos muy culposas".

Aquí, Allasino junto a su hijo Lucio. Pedido especial.

Como dato no menor, vale destacar que Allasino es la segunda mujer, después de 20 años, en presidir Hacienda de la provincia, a propósito de lo cual observó, por un lado, que más allá del machismo instalado "las mujeres también somos muy machistas" y, por otro, "muchas no llegan porque no alzan la voz, pero justamente por lo difícil que es combinar el trabajo con la casa y los hijos".

Paula Allasino ministra de Hacienda entrevista MDZ

Contadora recibida en la universidad privada, confesó que su profesión le pareció “horrible” cuando comenzó a ejercerla en el sector privado; pero que le tomó el “gusto sabroso”, según sus palabras, cuando la convocaron a trabajar en lo público.

Familiarizada con los números de la provincia, en tanto venía desempeñándose como directora general de Presupuesto Provincial, asegura que las metas desde Hacienda son “mantener el equilibrio operativo y corriente” y “mejorar la recaudación”, considera que “el trabajo duro ya se ha hecho" y que la inflación descenderá "más cerca del 20 que del 30 por ciento" hacia 2019.

Entre papeles, documentos, expedientes y la infaltable calculadora, la dama de las cuentas públicas atendió a MDZ en su despacho.

-¿Le hizo un pedido especial Cornejo al llegar al puesto?

-Continuar con la línea del proceso del orden; hoy el acento está en mejorar la recaudación de la provincia situación que estamos trabajando en ATM.

-Considerando que tiene un perfil más técnico, ¿cómo se lleva con la política partidaria?

-He trabajado en los presupuestos siendo oposición y como gobierno. No me es indiferente la política y me gusta la política.

-¿Cómo ve a la oposición local y nacional?

-La oposición local deja mucho qué desear. Creo que las cámaras legislativas deberían ser más profesionalizadas, y no en el sentido de una carrera pero sí en que dejen de hablar desde el desconocimiento. La otra vez me preguntaban de qué partida iba a sacar recursos para afrontar la quita del subsidio al transporte y me gustaría decir que eso mismo debiera preguntarse cada legislador cuando presentan un proyecto inventando algo nuevo y diciendo que el presupuesto asignará recursos sin analizar siquiera si tenemos caja, si es posible o no, si es viable. Creo que con el afán de presentar un proyecto contrario al Ejecutivo presentan cualquier cosa.

"Con Cornejo no somos amigos pero podemos hablar de cualquier cosa", Allasino en MDZ.

-¿Existe el temor dentro del equipo de Cornejo de que si se presentara Cobos como candidato a gobernador por segunda vez, cualquier sucesor ungido por Cornejo estaría complicado?

-Siempre es un nombre que gira en torno a las decisiones a la hora del armado de una lista. No lo conozco mucho al exgobernador. Creo que cuando gestionó no lo hizo mejor que Cornejo y nos gustaría que quien sucediera a Cornejo tuviera la misma mentalidad que él.

-¿Seguirá Macri?

-Espero que sí.

-¿Se puede dar una crisis de gobernabilidad?

-Espero que no, sería volver hacia atrás y tenemos que empezar a aprender. La Argentina es un país muy cíclico y luego nos quedamos en la queja.

-¿Qué debería haber hecho Macri para evitar la crisis a la que estamos asistiendo?

-Si tuviera la respuesta sería la próxima presidenta (sonríe).

-Bueno, no lo descartemos…

-(Risas)… me parece que empezar con el orden administrativo hubiese sido muy importante. Como políticos estamos muy observados y creo que el Presidente debió haber tomado medidas que generasen confianza mucho antes. Si uno gana las elecciones no con una mayoría absoluta siempre va a haber una oposición tratando de complicar las cosas. Sobre todo en Argentina, en donde no existen políticas de Estado y ningún partido va a ceder gobernabilidad.

"Es un nombre (el de Cobos) que se siempre gira en las decisiones a la hora de armar una lista", se animó a definiciones políticas.

-A la luz de los “cuadernos”, ¿la corrupción está enquistada en los distintos niveles del Estado?

-Nacemos corruptos desde el momento en que prefiero llamar a alguien para que me consiga un turno en lugar de hacer el procedimiento que se debería, como cualquier hijo de vecino. Somos ventajeros. Y lamentablemente lo que no entiende el político y el empresario, que hace la vista gorda, es que esta plata no es nuestra sino del erario público.

-Vamos a los números, ¿se podrá llegar a fin de año con el superávit corriente que se proyectó o este contexto de turbulencia modifica alguna cuenta?

-Al día de hoy si la macro sigue estando como está y si no hay una sequía como la del año pasado, lo que redundará en un aumento de exportaciones;, estamos en condiciones de decir que llegamos con el superávit proyectado. Ahora si esto cambia, se torna inviable para todos.

-Teniendo en cuenta que a partir del acuerdo con el FMI, a Mendoza llegarán 4.100 millones de pesos menos, ¿cómo va a afectar?

-No hemos suspendido ninguna obra de las iniciadas ni tampoco está en cartera paralizar servicios, esperamos que todo mejore para 2019.

-Algunos marcan que 2018 cierra en 40 por ciento, ¿qué inflación prevén para 2019?

-En base a los indicadores que utilizamos de crecimiento de la actividad, tenemos proyectado que la inflación va a tocar un techo y empezará a disminuir a partir del segundo trimestre del año que viene; si bien seguirá en dos dígitos, se ubicará más cerca del 20 que del 30.

-En este duro contexto, ¿qué pasará con los salarios de los trabajadores?

-Hay una cláusula dispuesta que se gatilla cuando la inflación se dispara. Este Gobierno es conservador. No prometemos cosas que no podemos cumplir.

-¿Cómo le va a afectar esta crisis al mendocino que le cuesta llegar a fin de mes?

Le va a afectar y mucho si pensamos que la inflación proyectada era del 15 el FMI dijo el 30 y ahora se estima que va a superar el 40 no es un momento agradable. Argentina ha pasado miles de momentos así. Esto no es una hiperinflación. Creemos que la situación se va a revertir a partir de 2019. Hay que transmitir mensaje de tranquilidad. Si todos salimos a comprar dólares, como en el brote de la Gripe A todos se fanatizaron por el alcohol en gel, éste empieza a faltar y aumenta más de lo que debiera.

María Paula Allasino (39) es contadora, especializada en Administración Tributaria Subnacional. Desde 2015 es Directora General de Presupuesto de la Provincia (2015-2018). Anteriormente se desempeñó como contadora general de la Municipalidad de Godoy Cruz (hasta 2015), directora de Coordinación y Financiamiento Municipal de la Municipalidad de Godoy Cruz (2011), asesora de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Municipalidad de Godoy Cruz (2008). En 2007 fue asesora en el Departamento de Transporte, Secretaría de Ambiente y Obras Públicas de Godoy Cruz y en 2006 asesora del Concejo Deliberante de Godoy Cruz.