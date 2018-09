Adrián Alín: Precios y ofertas en el Centro mendocino

La llegada de turistas chilenos generó la queja de consumidores mendocinos que se han aumentado los precios por ese motivo. Sin embargo, lo negó Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo, y Servicios (Cecitys). "No, no, para nada. Los precios no se han tocado", dijo en diálogo con el programa "Otra Manera", por MDZ Radio.

Alín señaló que "pueden haberse tocado precios de otros rubros por la inflación, pero desde la cámara estamos con dos promociones muy fuertes, con la tarjeta destinada al consumidor interno y varias zapaterías que tienen 50% de descuento, otros comercios con 30% y heladerías con ofertas. Todo eso, dirigido al consumidor local".

Explicó que la tarjeta de beneficios es "para todos los consumidores: para nosotros y para los chilenos también". "Hay más de 80 comercios con descuentos muy ionteresantes", dijo Alín.

Esucchá la entrevista completa abajo: