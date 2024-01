Mau Montaner le dijo en la cara a Camilo por qué moría de celos por su éxito

Todas las personas tienen sentimientos con otras a las que no se las comunican, y esos sentimientos pueden tener diferentes connotaciones. Tanto es así que, cuando esos sentimientos se confiesan, pueden generar una gran sorpresa, como sucedió con la confesión de Mau Montaner para con su cuñado Camilo.

El penúltimo hijo del baladista Ricardo Montaner lleva adelante un podcast llamado The Why Project, donde tiene diferentes charlas con otras personalidades. Algunos de sus capítulos tuvieron de invitados a integrantes de su familia, justamente a la parte artística como su padre o su hermano Ricky, pero hubo un episodio con su cuñado que llamó la atención.

Camilo participó en los episodios tres y cuatro, donde se habló de las colaboraciones y la amistad en la música y en otros aspectos. Fue allí donde Mau se permitió confesarle algo que tenía guardado muy dentro suyo.

“Fue en el momento en el que a ti te empieza a ir espectacular, que yo sentía unos celos inmensos por lo que te estaba sucediendo a ti, porque yo veía que tú crecías, y crecías y crecías y crecías, y que yo, este pana tuyo, que un poco hizo esto contigo, se quedaba atrás”, dijo Montaner, para sorpresa de Echeverry.

“Sentía que tú ya no ibas a tener un interés en seguir relacionándote conmigo porque ya tú habías pasado a otro nivel, sino que aparte, por estar tan cerquita y tenerte en mi familia, me hizo a mi leña. Me empecé a mentir también incluso, a decirme que tú habías sido malagradecido conmigo, porque yo buscaba justificar que tú eras el malo de la película de esto que yo estaba sintiendo”, se sinceró.

El tiempo le mostró que esos solo eran fantasmas en su cabeza. “En realidad, me tuve que haber estado alegrando de lo que estabas viviendo tú, porque encima tú estabas enfocado en impactar en la vida de la gente. Entonces, pienso que pude haber sido un tropiezo enorme en tu vida y pude haber sido un tropiezo enorme en eso que tú estabas construyendo por estar pensando en mí y en ese ego mío”, concluyó y le pidió disculpas públicamente.

Para el papá de Índigo, todo esto fue inesperado, pero se sintió totalmente agradecido con su cuñado por abrirse de esa manera con él. “Eres una de las personas con el corazón más limpio, con una transparencia y una belleza… Y verte así diciendo: ‘sabes qué en tal momento yo sentí muchos celos’... Eso es importante que lo digas porque todos acá lo han sentido, pero nadie lo dice”, expresó Camilo.