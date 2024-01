Tras ocho años de soltería, Ingrid Coronado revela que vuelve a creer en el amor

En 2012 el conductor Fernando del Solar fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, que finalmente lo llevó a la muerte en junio del 2022. Desde ese momento corrieron rumores de separación con Ingrid Coronado, quien era su esposo y madre de sus hijos Luciano y Paolo. En 2016 anunciaron su divorcio, y desde ese momento, la conductora se mantuvo soltera hasta ahora, que reveló que vuelve a apostar por el amor.

En una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” de TV Azteca, Ingrid Coronado habló de su situación sentimental. "Ya había compartido que me estoy dando una nueva oportunidad en el amor. Estoy con una persona y estoy muy contenta. Fueron varios años de soltería. Siempre estar acompañada de una persona valiosa, de un hombre valioso, es algo que te llena de energía positiva y de energía linda", expresó la también cantante.

Ingrid Coronado se divorció del fallecido conductor Fernando del Solar en 2016. Foto: Instagram/ Ingrid Coronado

Si bien hace unos meses la exintegrante del grupo “Garibaldi” había compartido una fotografía en sus redes sociales donde aparecía en el mar y se veían en la imagen unos pies masculinos, Coronado prefiere mantener en privado la identidad de su actual pareja.

Asimismo, la famosa explicó la razón por la que no quiere revelar quién es su nuevo novio. "No es el del medio. De hecho, había quedado de que esta situación de pareja la iba a guardar para mi intimidad. Creo que cuando las relaciones de pareja se vuelven públicas, se pueden llegar a complicar un poquito y justo es lo que no quiero", aseveró la mexicana.

Ingrid Coronado prefiere mantener en privado la identidad de su nuevo novio. Foto: Instagram/ Ingrid Coronado

Ingrid Coronado está atravesando por uno de sus mejores momentos personales y profesionales, repartiendo su tiempo entre sus proyectos de radio y podcast, y el cuidado de sus hijos, y perder de vista a su actual amor, de quien todavía no se conoce nada.