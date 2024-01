Irina Baeva reveló lo que sintió al ser señalada como la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán

En el momento que Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron la confirmación de su noviazgo, corrieron rumores que la actriz se había metido en la relación del galán y su esposa de aquel entonces, Geraldine Bazán. Esta situación generó diversos ataques en contra de la también modelo rusa, quien ahora reveló lo que sintió al ser señalada como la tercera en discordia.

En una reciente entrevista para el programa mexicano “De primera mano” de Imagen TV, Irina Baeva habló de cómo influyó en ella todo lo que se dijo de su relación con Gabriel Soto. "Después de todo, finalmente, muchas de las cosas negativas y positivas en la vida, son un aprendizaje. Es muy importante aprender a transformar las cosas negativas en un aprendizaje y, al día de hoy, creo que el crecimiento personal que tuve a lo largo de todos estos años, puedo decir, con certeza, cien por ciento, no cambiaría ni un momento, ni una cosa, ni un día porque no me haría ser la persona que soy el día de hoy. Y para mí han sido todas estas etapas, con todo lo que conllevaba, han sido muy importante vivirlas y pasarlas mal-bien. Hay muchos momentos buenos, muchos momentos malos, pero, sobre todo, transformarlas en algo positivo", expresó la actriz.

Irina Baeva fue señalada como la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Instagram/ Irina Baeva

Y es que la rusa fue muy cuestionada en el inicio de su relación con Gabriel Soto, e incluso, debió parar proyectos profesionales y personales debido a los ataques, que recibía. Uno de ellos fue la conferencia que buscaba el empoderamiento femenino llamado, “¡Arriba Eva!”, que tuvo que ser cancelada por las agresiones que recibió Irina.

"¡Arriba Eva! es un proyecto muy, muy bonito que considero muy importante. Es una parte, sin duda alguna, muy importante para mí en cuanto al empoderamiento femenino y a los prejuicios en cuanto a la mujer en la sociedad. Híjole, de todo lo que llevamos viviendo nosotras las mujeres. Es un proyecto que se iba desarrollando muy, muy padre".

Irina Baeva está comprometida con Gabriel Soto. Foto: Instagram/ Irina Baeva

Ahora, el panorama es distinto, y todo lo malo vivido ha quedado en el recuerdo. En la actualidad, Irina Baeva está disfrutando de su amor con Gabriel Soto, con quien está comprometida y de un momento a otro estará llegando al altar.