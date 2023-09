Susto: Shakira sufrió un percance en el muelle de su casa en Miami

Desde que Shakira se mudó a Estados Unidos en el mes de abril, su vida y la de sus hijos Sasha y Milan ha cambiado en todo sentido. Y es que se los ve felices disfrutando de Miami, su nuevo hogar y de las opciones de diversión que les da la ciudad. Sin embargo, recientemente, los tres sufrieron un percance en el muelle de su casa, lo que hizo que se pegaran un gran susto.

Si bien los pequeños ya volvieron a clases, en sus ratos libres aprovechan para realizar actividades que les gustan, como por ejemplo practicar deportes acuáticos. Hace unos días se celebró el “Día del Trabajo” en Estados Unidos y la feliz familia aprovechó para ponerse los chalecos y salir a dar un paseo en moto acuática.

Reporteros del programa español "Y ahora Sonsoles" captaron el momento del percance de Shakira en el muelle de su casa en Miami.

No obstante, las condiciones climáticas no eran buenas, lo que hizo que tengan que regresar antes de lo previsto. Pero, al llegar al muelle Shakira se llevó un susto, según lo reportado por el programa español “Y ahora Sonsoles” de Antena 3. La cantante fue captada tratando de estacionar la moto acuática, momento en el cual se le aceleró el vehículo y golpeó de frente contra el muelle. Afortunadamente, el percance no pasó a mayores, y fue ayudada por personas de su entorno.

Es sabido que Shakira es amante de los deportes acuáticos, y es por ello que tiene un perfecto manejo de este tipo de motos, aunque un accidente así le podría pasar a cualquiera. Asimismo, para fortuna de la feliz madre, ninguno de sus hijos estaba a bordo junto a ella, por lo que resultaron completamente ilesos.

Afortunadamente, Shakira salió ilesa del percance que sufrió con su moto acuática.

Cabe destacar, que durante la semana pasada, la colombiana apareció en las redes sociales de su primo, el doctor Juan Ripoll, en el backstage de los preparativos de los “MTV Video Music Awards”, donde se le otorgará el galardón “Video Vanguard Award”, que será entregado por primera vez a una artista latina.