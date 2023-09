Las sombrías razones por las que acusan a Jimmy Fallon de maltratador

La revista Rolling Stone publicó un extenso reportaje sobre el popular presentador Jimmy Fallon. El informe revela que un total de 14 exempleados del programa de “The Tonight Show” emitido por la cadena NBC, experimentaron un tenso y tóxico clima laboral durante sus tareas diarias junto al presentador.

Las declaraciones contemplan a parte del personal administrativo así como guionistas. Los puntos en los que coinciden es que Jimmy Fallon es una “persona completamente impredecible”, que “tiene ataques de ira” y también “conductas inapropiadas producto del alcohol”. De hecho, muchos de ellos tuvieron que recurrir a terapia porque permanecían en constante “estado de miedo”.

Jimmy Fallon fue tildado de impredecible y fanfarrón.

De hecho, cinco de los exempleados de "The Tonight Show" intentaron que los escucharan en el departamento de Recursos Humanos, pero no se hizo nada al respecto. Simplemente tuvieron que abandonar de manera voluntaria el programa para mantener a flote su salud mental.

En algunas de las declaraciones señalaron: “Nadie le decía que no a Jimmy. Todos estaban con pánico a su lado por no saber con qué versión de su persona se iban a encontrar, por no saber si iba a empezar a gritar por algo, se fueron tantos showrunners del programa. Todos sabíamos que no iban a durar mucho”, señalaron los ex empleados sobre Jimmy Fallon.

Los exempleados aseguran que Jimmy Fallon mandó a muchos a terapia.

Ahora Jimmy Fallon salió al paso, tras la publicación de la noticia, y durante una conversación con el equipo de “The Tonight Show”, por zoom, señaló que su intención no era crear ese tipo de ambiente para el espectáculo. “Es vergonzoso y me siento muy mal. Lo siento si te he avergonzado a ti a tu familia y a tus amigos, me siento tan mal que ni siquiera puedo decírtelo”, dijo.