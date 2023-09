Jennifer Lopez asiste a un desfile en Nueva York y es sorprendida por activistas sobre la pasarela

Una de las primeras firmas en presentarse en la Semana de la Moda de Nueva York ha sido la firma “Coach”, de la que es embajadora la estrella de Hollywood Jennifer Lopez, quien estuvo presente en el desfile de la prestigiosa marca y fue sorprendida por una protesta de activistas que subieron a la pasarela.

La esposa de Ben Affleck no quiso perderse la presentación de las propuestas para primavera/ verano 2024 de “Coach” por lo que estuvo sentada en primera fila junto a otras celebridades como Anna Wintour, editora de la revista “Vogue”.

Jennifer Lopez lució un look ideal para el otoño.

JLo se presentó con un look que enamoró a todos ya que era muy sencillo pero a la vez elegante y juvenil, y por sobre todo, hacía que sus piernas se vean más largas. La ex de Marc Anthony eligió para la ocasión una cazadora oversized de ante en color beige, con flecos en las mangas, cuello con grandes solapas y doble fila de botones que llevó a modo de vestido junto a botas altas de estampado de serpiente, marcando tendencia con un vestuario ideal para vestir en otoño.

Además, “La Diva del Bronx” lució un bolso metalizado de “Coach” y unos anteojos oscuros con marco blanco y detalles en dorados. La intérprete de “On the Floor” completó su look con varios anillos de oro blanco y diamantes, y aros dorados con brillantes, de Tabayer.

En cuanto al maquillaje, la actriz utilizó uno luminoso de sombras metalizadas y labios jugosos. El cabello lo tenía recogido con un rodete de aspecto algo desalineado y algunos mechones sueltos, lo que dejaba todo el protagonismo a su chaqueta-vestido de aire masculino.

Dos activistas subieron a la pasarela para protestar contra el uso de pieles de animales en prendas de vestir.

Cabe destacar que en el desfile se conmemoró el décimo aniversario de Stuart Vevers como director creativo de la marca, y luego de la presentación se reunieron en la Biblioteca Pública de Nueva York para compartir una cena donde asistieron varias celebridades como Camila Mendes, Dove Cameron o Lil Nas X.

Protesta sobre la pasarela

Si bien todo transcurrió con total normalidad, durante el desfile también se vivió un momento de tensión cuando dos activistas de la organización de “Personas por el Traro Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés), subieron a la pasarela mientras las modelos hacías su pasada por ella. Una de ellas estaba con el cuerpo pintado como si no tuviera piel, con los músculos a la vista, y la otra sostenía un cartel con un mensaje escrito que decía: "Coach: el cuero mata". Las mujeres, quienes protestaban por el uso de pieles animales por parte de la firma, fueron escoltadas por el equipo de seguridad y el incidente no pasó a mayores.