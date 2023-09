Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, anunció una feliz noticia en redes sociales

Mediante un posteo en su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo dio una feliz noticia e inesperada para todos sus seguidores. Tras su última publicación, la empresaria Roccuzzo anunció que se une a una gran firma internacional. El anuncio tuvo miles de reacciones de sus fans de todas partes.

En el día de ayer la esposa Lionel Messi, agradeció a la familia Tiffany and Co. por hacerla miembro de la empresa. Al evento de presentación Diamonds and Wonders, la noche mágica asistieron varios artistas internacionales como Camila Valero, Michelle Salas, Juanpa Zurita, entre otros.

Antonela Roccuzzo en evento Tiffany and Co.

Foto: instagram/antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo compartió con sus seguidores un carrete de fotos en donde se la puede ver con un deslumbrante vestido que contrastaba con las lujosas joyas de la marca con la que de ahora en más trabajará. En la descripción daba la noticia de que se sumaba a la empresa Tiffany and Co. , una de las líneas de joyas más valiosas de Estados Unidos.

El posteo no tardó en llenarse de likes y comentario de seguidores y fanáticos de la esposa de Lionel Messi. Ya que además de lucir con mucha elegancia las joyas, Antonella mostró su grandiosa figura con un vestido que dejaba ver su escote y piernas. Su look acaparó las miradas de todos los presentes.

Antonela Roccuzzo marca tendencia con sus diversos looks. Foto: Instagram/antonelaroccuzzo

Mientras se llevaba a cabo este gran evento en México, Lionel convertía una vez más en la Selección Argentina, que resultó ganadora ante Ecuador y siendo ovacionado por todos sus fanáticos. Además con la reciente incorporación de Leo a Inter Miami y la participación de Antonela con esta gran firma internacional, la familia Messi vuelve a ser tendencia en todas las redes sociales.