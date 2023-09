En plena gira, aseguran que parte del equipo de “RBD” se contagió de COIVD

Unos de los regresos más esperados eran sin lugar a dudas el del emblemático grupo “RBD”, que desde que anunciaran que volverían a los escenarios han generado una gran expectativa entre sus fanáticos. Lo cierto es que la gira de la agrupación, que se inició el pasado 25 de agosto y está causado furor, podría tener algunos problemas debido a que parte del equipo de la banda se habría contagiado de COVID.

Este contratiempo fue revelado por una fuente cercana a “RBD” al portal “People en Español”, quien aseguró que una parte de las personas que trabajan en la gira “Soy Rebelde Tour”, y entre los que se podría encontrar también Anahí, habrían contraído coronavirus.

"RBD" ha vuelto a los escenarios con un éxito arrollador.

Asimismo, la fuente aclaró que el hecho de que se hayan contagiado de COVID no hará, por el momento, que ningún concierto se posponga, y que se cumplirá con el calendario programado. Tras 15 años de separación, los fans han respondido al reencuentro con la icónica agrupación llenando cada uno de los estadios en los que se presentó desde que arrancó la gira.

Anahí podría ser una de las contagiadas con COVID.

Cabe destacar que, de confirmarse que Anahí también está contagiada con el virus, no será el primer problema de salud que ha tenido la cantante en este último tiempo, ya que antes de comenzar la gira con “RBD” tuvo un percance en uno de sus oídos mientras se encontraba en uno de los ensayos del grupo. "Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible y sí dolió", había confesado la mexicana en aquel momento.

Sin embargo, luego de estar en duda, Anahí pudo recuperarse y unirse a Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher von Uckermann para arrancar la tan ansiada gira que continuará todo el 2023 y que ya tienen fechas programadas para el 2024.