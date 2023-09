A cuánto asciende la herencia que dejó José José y que mantiene en disputa a su familia hace cuatro años

El Príncipe de la Canción, José José, falleció en septiembre de 2019 a causa de un cáncer de páncreas. Hoy a 4 años de este suceso que enluteció el universo musical, su familia continúa siendo titulares de la prensa por la polémica herencia que dejó y que se disputan sus hijos, su primera esposa y la viuda.

De hecho, la primera esposa de José José, Anel Noreña y su hija mayor Marysol Sosa se han enfrentado en una dura batalla legal y mediática por la herencia. Anel estuvo en el Programa Hoy y confesó cómo ha sido el distanciamiento con su hija cundo hizo un comentario que no le pareció a Marysol ni a su esposo.

Anel Noreña, primera esposa de José José.

"Se suscitó una gritadera en donde ella agarró una servilleta y puso 'renuncio a mi herencia'. Me lo aventó y le dice al marido vámonos porque esta está loca y con ella no se puede hablar, es una tontería, pero así fue", dijo Anel. Más tarde Marysol Sosa aclaró que ni ella ni su marido pretendieron agredir a Anel Noreña y hasta su hermano José Joel le pidió a Marysol que recapacite y le recordó que ella no se pudo despedir de su papá.

Sara Salazar, segunda esposa de José José.

Y es que se calcula que José José dejó una herencia de un millón y medio de dólares que Televisa le pagó por la producción de una biopic, una casa en Miami y el ocho por ciento de los derechos de sus canciones, pues el no fue el autor ni el compositor de los temas.

Por si fuera poco Anel Noreña asegura que ella es la legítima heredera universal de la herencia de José José, ya que estuvo casada desde 1976 a 1991 y no existe otro documento en el que quede por sentado que su viuda Sara Salazar, con la que vivió hasta el último día de su vida y su hija Sara Sosa estén amparadas por la ley. Es por ello que Sara y su abogado aseguran que ese testamento no tiene validez en el estado de Florida donde residía el cantante.