Salma Hayek luce su figura esbelta a sus 57 años y se lleva las miradas de todos

Salma Hayek es sinónimo de talento y es por eso que cada vez que realiza una publicación en sus cuentas oficiales, estas se viralizan de manera inmediata. En esta oportunidad, la actriz, empresaria, modelo y directora publicó un video que obtuvo miles de reacciones de sus seguidores.

“La semana pasada, la Fundación Kering celebró 15 años con su segunda cena anual Caring for Women en los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y los niños. Además de los compromisos anuales de la fundación Kering, hemos recaudado más de $ 3 millones para beneficiarse: Malala Fund, Red Nacional para poner fin a la Violencia Doméstica (NNNEDV), y New York City Alliance Against Sexual Assault. Seamos las tijeras que cortan el ciclo de la violencia contra las mujeres y reconformen el mundo”, fue lo escribió hace unos días Salma Hayek en redes sociales.

Mira el video

Hace algunas horas, Salma Hayek compartió un video, en su cuenta de Instagram, con los mejores momentos de ese evento. En el mismo se puede ver a la popular actriz mexicana lucir un vestido de color bordó que se caracteriza por ser entallado al cuerpo. Este detalle, no solo enalteció su belleza, sino también su escultural figura.

Junto al material audiovisual, Salma Hayek agregó una descripción que dice lo siguiente: “Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos mis queridos amigos que vinieron y apoyaron el evento Caring for Women. Cada detalle fue muy importante para mí, incluyendo la comida. Gracias a nuestra chef mexicana, Daniela Soto-Innes, y al increíble equipo que estuvo a nuestro lado. ¡No podríamos haberlo hecho sin ustedes!”.

Salma Hayek junto a su amigo y actor Channing Tatum.

Esta publicación que realizó Salma Hayek causó miles de corazoncitos y mensajes de sus fans de todas partes. “Eso es tan increíble y te ves hermosa como siempre reina”, “Wow las mujeres mayores de 40 se ven mejor que nadie, debería ser criminal intimidar a las mujeres de mediana edad y mayores”, fueron algunos de los mensajes que recibió la talentosa actriz en redes sociales.