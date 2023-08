Respira profundo antes de ver a Sasha Meneghel, la hija de Xuxa, a los 25 años

Más allá de que su boom televisivo haya pasado hace décadas, Xuxa sigue siendo una de las figuras artístas más importantes de Brasil. Y más allá de la inmensa carrera profesional que logró edificar, a lo largo de su vida se convirtó en madre de su única hija: Sasha Meneghel.

Cantante, conductora, actriz y hasta modelo, la icónica presencia de Xuxa y el nombre que se ganó dentro del mundo del espectáculo lo dicen todo. Es por eso que cada detalle que gira alrededor de su vida genera interés.

Xuxa junto a su hija, Sasha Meneghel.

Si bien tiene un largo historial de romances como Pelé o Ayrton Senna, la estrella brasileña únicamente tiene una hija. La Reina de los bajitos es un verdadero símbolo de la belleza mundial, pero sólo en una oportunidad se convirtió en madre.

Sasha Meneghel tiene actualmente 25 años -nació el 28 de julio de 1998, en Río de Janeiro- y es fruto de la relación que la estrella tuvo con el actor Luciano Szafir. Fue la única relación que trascendió a este plano dentro de la vida sentimental de la animadora infantil.

La joven mantiene una gran relación con sus padres, y de hecho hace unos años cuando se casó, en 2021 y con Joao Figuereido, ambos la acompañaron al altar. La hija de Xuxa estaba en pareja desde principios de 2019.

La heredera de la celebridad estudió moda en el Parsons The New School for Design, de Nueva York, destacándose como una gran modelo e influencer de Brasil. Vivió varios años en la ciudad estadounidense, donde se formó y forjó su camino profesional.

Belleza, elegancia y mucho carisma, caracterizan a la hija de la famosa, siguiendo gran parte de los pasos de su madre pero con un perfil mucho más bajo. Y es que, sin dudas, Xuxa hay una sola y de hecho la joven no quiere que la fama de su madre influya en sus oportunidades laborales.