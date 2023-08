Luciendo una microbikini negra, Esmeralda Ugalde exhibió las curvas de su cintura

Desde que Esmeralda Ugalde incursionó en la televisión en el año 2010, su carrera despegó y hoy es una de las presentadoras más reconocidas en México. En aquella época se llevó el primer lugar del reality "La Academia" y hoy suma un millón de seguidores en Instagram.

En la plataforma de la camarita, Esmeralda Ugalde luce su buen estilo y también marca tendencia este verano con los microbikinis que le hacen lucir su estilizado cuerpo y su gran belleza.

Esmeralda Ugalde se roba todas las miradas este verano.

En una de sus más recientes publicaciones, Esmeralda Ugalde posa como una microbikini negra y escribe lo siguiente: "Como la vida nos va moldeando, forjamos nuestro carácter con cada decisión que tomamos. Evolución, fortaleza, agradecimiento, aceptación y amor propio. Me dicen has cambiado y yo de eso se trata, no estamos aquí para siempre".

Esmeralda Ugalde es muy talentosa y le encanta lucir hermosa.

En la actualidad, la modelo y presentadora conduce el programa "Venga la alegría fin de semana", que puede verse por la señal de TV Azteca. Desde este nicho, Esmeralda Ugalde muestra su estilo con mucho color y diversión.

Además en sus historias de Instagram, Esmeralda Ugalde muestra a sus seguidores su rutina de ejercicios y señala que no debe faltar un poco de cardio, de equilibrio, levantamiento de pesas y por supuesto mucho baile y sonrisas.