La importante razón por la que Gloria Trevi no quiere que sus hijos vean la bioserie "Ellas soy yo"

Gloria Trevi siempre tuvo claro que quien tenía que contar su historia era ella misma. La cantante siente que ha vivido varias vidas en una sola. Sin embargo, tendrá la oportunidad de relatarla gracias a la bioserie “Ellas soy yo”, a estrenarse el próximo 11 de agosto en la plataforma Vix.

Esta serie, que contará los momentos más íntimos y otros que jamás salieron a la luz pública de Gloria Trevi, reseña en el tráiler: “Por años el mundo contó una historia, pero ella solo puede contar la realidad. Ella no se quedó callada, tú no te quedes sin verla”.

Para Gloria Trevi ha sido catárquico contar sus intimidades.

Gloria Trevi aclara que ella no busca perjudicar a quienes le hicieron daño, si no “dar un mensaje de esperanza”. Fue hace 18 años que recuperó su libertad y también su carrera musical. “Yo hablo de mis errores, también de mis aciertos, pero si no contaba mi historia me iba a quedar siempre en deuda con la vida, porque entonces para qué vivir lo que viví, era como no regresar a la cárcel”, dijo.

De hecho, en las imágenes Gloria Trevi señala que contará anécdotas que le provocaron situaciones emocionales, sentimentales y físicas, pero siempre protegiendo a las víctimas de su ex productor musical, Sergio Andrade. Además, recordará pasajes muy dolorosos de su vida, como el divorcio de sus padres. Para ella ha sido catártico, y no está lista para enfrentarse a las críticas y por eso no le gustaría que sus tres hijos la vieran, pero tampoco se los impedirá.

Gloria Trevi espera no hacerle daño a nadie.

Serán 50 episodios y el elenco que interpretará a Gloria Trevi en diferentes momentos de su vida estará a cargo de Luka Montellano, Valentina Delgado, Regina Villaverde y Scarlet Gruber.