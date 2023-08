Gal Gadot reveló la noticia más esperada para su carrera

Buenas noticias para los fanáticos del Universo DC: después de mucha incertidumbre, salidas e incorporaciones dentro del reparto de actores, Gal Gadot continuará como Wonder Woman dentro del mundo de los superhéroes.

Luego de tantas especulaciones, rumores y un universo que empezó a renovarse de a poco, Gal Gadot confirmó su participación en la tercera película de Wonder Woman, proyecto que estaba anunciado para diciembre de este año pero que todavía no ha comenzado a producirse, por lo que se estima que se demorará un poco más.

Gal Gadot volverá como Wonder Woman en la tercera película de la heroína.

La actriz también adelantó que el largometraje se realizará en una colaboración conjunta con los nuevos jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran. Esto también abre un abanico de oportunidades para ella, aunque todavía se desconoce la trama que abarcará el filme.

La primera película, Wonder Woman, nos trasladó a un escenario que nos situaba en la Primera Guerra Mundial y fue un verdadero éxito (presupuesto de 150 millones dólares y recaudación de 825 millones). La segunda, Wonder Woman 1984, nos llevó a los 80, pero la recepción fue pobre (presupuesto 200 millones y recaudación de 166 millones).

¿Y ahora? Wonder Woman 3 tenía todas las papeletas para ambientarse en el tiempo presente, poniéndola en la línea del DC Universe de filmes como Batman v Superman y Justice League en las que también ha participado.

Sin embargo, esta alternativa estaría en el aire porque hay que tener en cuenta el reinicio de DC en manos de James Gunn. Parecería imposible que la trama de la nueva película de Gal Gadot como Wonder Woman se sitúe en el presente, sabiendo que actores como Henry Cavill y Ben Affleck estarían afuera del universo que se inicia.

Gal Gadot tendrá una tercera parte con Wonder Woman en el DC Universe.

Recordemos que bajo el mando de Gunn se vendrán títulos como Superman: Legacy (2025), The Brave and the Bold (2028), The Authority (2028), Supergirl: Woman of Tomorrow (2030) y Swamp Thing (2030), por lo que podría formar parte de ese epígrafe al margen al que pertenecen Joker (2029), The Batman (2022) y sus secuelas.

“Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es un personaje muy cercano a mi corazón. Por lo que he escuchado de James y Peter, vamos a preparar su tercera película juntos”, confesó Gal Gadot por estos días, confirmando la tercera película aunque todavía con muchos misterios por resolver.