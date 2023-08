Esta es la razón por la que Alicia Machado terminó su romance con Christian Estrada

Después de cinco meses de un intenso romance, Alicia Machado anunció su ruptura con Christian Estrada. La ex reina venezolana con este comunicado vuelve a la soltería. En su cuenta de Instagram publicó una larga reflexión sobre amor propio para dejar atrás esa página de su vida.

Para Alicia Machado es una fuerte desilusión, pero prefiere pasar su trago amargo y concentrarse en su propia estima. La ex Miss Universo se sincera y abre su corazón para dejar claro que las actitudes de Christian Estrada opacaron la llama del amor y finalmente se dio la separación.

A Alicia Machado y Christian Estrada el amor les duró poco.

“¡Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco! Sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme, ¡pero aún más fuerte y con la madurez necesaria para seguirme valorando como mujer y evolucionando!”, comenzó su escrito Alicia Machado.

La actriz y presentadora también señaló que esta ruptura significa un paso más para alcanzar sus sueños y estar en sintonía con sus pensamientos. “Continúo mi camino libre y más empoderada que nunca. Mañana será un nuevo día para levantarme amándome y preparándome para lo que está llegando a mi vida en éxitos y abundancia”, agregó Alicia Machado.

Alicia Machado comunicó su ruptura con este mensaje.

También Alicia Machado detalla que las personas más fieles son sus fans y su familia y a esta historia con Christian Estrada simplemente le pone punto y final. “Hoy más que nunca me rehúso a endurecer mi alma, hoy me rehúso a dejar de confiar y amar a plenitud. Mañana será un nuevo día para seguir trabajando en mi mejor versión, los amo”. Hasta el momento el participante de Hotel VIP no ha dado señales de vida.