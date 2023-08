Ninel Conde presume sus esculturales curvas en un video subido de tono

Una vez más, Ninel Conde está en boca de todos al compartir un par de videos en sus cuentas oficiales. La cantante mexicana deslumbró a sus seguidores y demostró que sus 46 años le sientan de maravillas. Ella es una persona que posee una vida totalmente saludable.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, realizó un par de posteos en su perfil y estados que conquistaron a todos. El primero de ellos, fue en sus historias de IG. Allí se puede ver a Ninel Conde lucir un conjunto deportivo de color rojo frente al espejo que se destaca por ser entallado al cuerpo.

Mira el video

Este detalle que lució Ninel Conde, no solo enalteció su impactante belleza, sino también sus esculturales curvas. Una vez más, la cantante nacida en la ciudad de Toluca de Lerdo, México, demostró que posee un excelente estado físico y que la rutina de ejercicios que realiza a diario, le ha dado resultados brillantes.

Mientras que en su perfil, de la mencionada red social de la camarita, Ninel Conde, compartió un video donde se la puede ver modelando un vestido de color blanco que se destaca por tener la espalda descubierta y un pronunciado escote. El bronceado que luce la cantante, juega un rol fundamental en el post.

Junto al video, Ninel Conde agregó un mensaje que dice: "Bombones, me siento motivada y tan contenta porque estoy alcanzando muchas de las metas que me he propuesto en la vida. Los logros nos hacen felices pero más cuando miramos todo lo que hemos crecido en equipo con aquellos que han creído en nosotros".