Pepe Gámez enamorado: “mi corazón está como si tuviera 15 años”

Desde que finalizó el reality show “La Casa de los Famosos 3”, mucho se ha hablado de la relación entre la ganadora de la competencia Madison Anderson y su compañero de programa, Pepe Gámez. Y es que los exparticipantes de dicha producción no han parado de coquetearse, aunque siempre han asegurado que solo los unía una bonita amistad. Ahora, sin dar nombres, el actor hizo una sorprendente revelación. "Mi corazón está como si tuviera 15 años, me siento como un adolescente que no entiende las cosas que vive", confesó.

Asimismo, expresó que reza para que todo lo que está experimentando tenga un final feliz. "Y me siento muy feliz y cada mañana digo: 'Diosito cuida que esto siga adelante y que sea lo correcto para mí y para nosotros", expresó el actor de la telenovela “Juegos de mentiras”.

Lo cierto es que Pepe habla en plural, y aunque no reveló de quien se trata, los fans aseguraron que se refería a Madison Anderson, con quien ya fue captado en Nueva York en un restaurante donde estaban pasando un romántico momento e incluso se dieron un beso en la boca.

Y es que, si bien ninguno de los dos ha confirmado aún el romance, hace unas semanas compartieron en sus respectivas redes sociales imágenes de una visita a los cenotes de Yucatán, donde viven los padres de Gámez. Cabe destacar que en ninguna foto aparecieron juntos, pero los escenarios y el chaleco salvavidas que tenían daban a entender que estaban juntos en el mismo lugar.

"Me siento contento y bendecido, estoy viviendo cosas que no me imaginé, situaciones que sé que vienen de Dios. Me estoy dejando llevar en estas situaciones que me tienen alegre el corazón. Me levanto contento, me duermo contento, ando todo el día contento que digo: ¿Pepe qué te está pasando?”, expresó un enamorado Pepe Gámez.

No obstante, Pepe tiene muy en claro que debe ir con tranquilidad. "Estoy tratando de irme con calma sobre todo con la privacidad porque vengo de estar encerrado 15 semanas, en donde ventilas todo desde la lagrima de la mañana hasta el grito de la noche. Mi aprendizaje de esa casa fue: ahora ya saliste, cuida lo que tienes, para que ya que todo esté muy firme gritarlo, pero por lo pronto cuidado", finalizó el actor mexicano.