El contundente mensaje de Karol G que pareciera estar dirigido a alguien en especial

Luego de que Anuel AA haya anunciado su ruptura con Yailin “la más viral” en febrero de 2023, el puertorriqueño había desatado una serie de controversias enviándole indirectas a Karol G en plan de reconquistarla. Sin embargo, la colombiana no hizo caso a los mensajes encubiertos del reguetonero e incluso se mantuvo al margen de las agresiones directas del exponente del género urbano contra Feid, actual novio de “La Bichota”.

Sin que todo esto parezca afectarla, Karol G disfruta de un gran momento personal con su nuevo enamorado, y profesional, con el lanzamiento de nuevas canciones, reconocimientos a nivel internacional y la espectacular presentación que tuvo recientemente en Nueva York durante el programa “Today Show” donde logró reunir a más de 15 mil fanáticos coreando todos sus éxitos.

Ahora, “La Bichota” utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje que pareciera estar dirigido a alguien en especial. "Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. S91", escribió la cantante en su cuenta de Instagram acompañando una foto suya donde se muestra sonriente y tranquila.

Como era de esperarse, la publicación de la colombiana generó la reacción de sus seguidores, e incluso de sus familiares. "Esa sonrisa es mágica, irradias felicidad y tranquilidad que es lo que siempre mereces. Te amo mucho hermana mía y besitos de Sophi llenitos de baba", escribió su hermana Verónica Giraldo.

Asimismo, sus fanáticos le hicieron llegar otros mensajes. "Anuel quedo traumatizado después de su separación ha hecho de todo pero nadie puede sustituirte", "me encanta que la polémica no te come. Estas demasiado enfocada y brillando. Eres lo más", "la sonrisa de alguien que se libró del mal, amén", "me encanta ese caption, que miedo la gente mala a nuestro alrededor. Estamos protegidas por Dios" y "que feliz se ve la gente cuando no está en chisme ni en controversias, tan bella mi Karol", fueron algunos comentarios recibidos por Karol G.

Con este mensaje, Karol G muestra que está atravesando por un gran momento, además, se ha dejado ver públicamente con su novio Feid dejando claro que está disfrutando nuevamente del amor.