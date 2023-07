Daniella Navarro reveló las razones por las que terminó con Nacho Casano: "él fracturó muchas cosas en mí"

En una reciente entrevista con Carlos Adyan para el programa “En casa con Telemundo”, Daniella Navarro rompió el silencio y reveló las razones por la que terminó con Nacho Casano, quien fue su compañero de competencia en el reality show “La Casa de los Famosos”, donde comenzaron su historia de amor.

Así fue que la actriz venezolana no tuvo reparos de contar que fue lo que la llevó a tomar la decisión, luego de un año de noviazgo, de terminar su relación con el actor argentino.

Daniella Navarro y Nacho Casano se conocieron mientras participaban en el reality show "La Casa de los Famosos".

Lo cierto es que en la conversación con Carlos Adyan, Daniella disparó artillería pesada contra su exnovio, dejando en claro que, a pesar de que ella luchó por que las cosas funcionaran, hubo situaciones que la fracturaron, como por ejemplo el hijo no reconocido de Nacho.

“Cuando salió el tema del hijo no reconocido de Nacho a mí me afectó muchísimo porque yo soy madre soltera. Siempre lo he dicho, el que no es buen padre con un hijo no es buen padre con nadie y para mí el que no es buen hijo y buen padre no es bueno con nada”, dijo Navarro.

Asimismo, la actriz hizo hincapié en la distancia, ya que Casano vivía en México y ella en Miami. “La distancia estaba haciendo de las suyas y además yo no quería que él viniera a vivir a mi casa todavía y como él estaba en México y yo en Miami la razón para que él se viniera era para estar en mi casa y yo no quiero vivir con nadie en este momento de mi vida”, aclaró Daniella.

Daniella Navarro: "me lastimó".

Por otra parte, la exparticipante de “La Casa de los Famosos” dio a conocer que se sintió defraudada por Nacho en muchos otros aspectos, y que se sintió lastimada. “Él fracturó en mí muchas cosas, fracturó con algunas mentiras, él tenía conversaciones en Instagram con otras personas también y entonces ya para mí eso sí es una falta de respeto y como yo me estaba portando tan bien, mira que es difícil, me lastimó”, confesó.

Para finalizar, la venezolana se refirió a la mala relación que tenía con la madre de su exnovio. “Esto lo sabe Nacho y esto no va a ser secreto y esto no lo va a lastimar porque él lo sabe, yo no quería a su mamá cerca de mí, no la soporto, es una señora sumamente manipuladora, esa señora constantemente está con las personas que nos han lastimado”, concluyó Daniella Navarro.