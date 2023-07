Cazzu se defiende de los ataques por haber posado para la revista de caballeros

Cazzu, la novia del exponente del regional mexicano Christian Nodal, con quien está esperando un bebé, causó revuelo al posar para una revista de caballeros con poca ropa mostrando su pancita de embarazada. Y es que la cantante fue portada de la revista “Playboy México”, en la cual apareció en topless tapándose el pecho con una sola mano, lo que generó numerosos comentarios negativos. "Llegó mami", escribió la argentina en su cuenta de Instagram para acompañar las sensuales imágenes.

Cazzu utilizó sus redes sociales para defenderse de aquellos que criticaron su accionar. "Soporten, son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

La polémica portada de Cazzu.

Asimismo, Cazzu aclaró con un contundente mensaje que solo le importa lo que piense la gente que la quiere de verdad y que no intenta agradar a nadie. "Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente. Son conejillos de India para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido. Mi música es obscena señora, es rebelde y habla de sexo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mí no", expresó la embarazada.

En medio de tantas críticas, Cazzu recibió el halago de su enamorado, Christian Nodal.

Por otra parte, para los que la atacaron por mostrarse con poca ropa siendo madre, Cazzu fue más fuerte aún. "Mi bebé está a salvo, no se preocupen. Mi bebé sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog*&%$# y las embarazadas también", finalizó la trapera.

Lo cierto es que en medio de todos los comentarios de todo tipo hubo uno que no pasó desapercibido para nadie. “Mamita sensual”, escribió su enamorado y futuro padre de su hija, Christian Nodal.