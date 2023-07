Livia Brito enseña su cuerpo al natural en Minas de pasión

Desde hace un mes Livia Brito está grabando la primera temporada de la telenovela Minas de pasión. Es por eso que en sus redes sociales comparte diversos momentos de lo que se vive en el detrás de escena día a día. Sus seguidores esperan ansiosos en primer capítulo de esta nueva tira televisiva.

Esta vez no fue la excepción, ya que hace algunas horas, Livia Brito compartió un video en su feed de Instagram. El mismo consiste en un compilado de clips que grabó durante estas últimas semanas junto a su grupo de producción. En el mismo la belleza que tiene la actriz juega un rol principal.

Mira el video

En unas semanas Livia Brito cumplirá 37 años y al parecer el paso de los años le sienta de maravillas. En el mencionado material audiovisual se puede ver que además de tener una prominente belleza, la actriz nacida en Cuba es dueña de una escultural figura. Este es el resultado de su entrenamiento diario de ejercicios.

Junto al video Livia Brito agregó una descripción que dice: "Hola mis aLIVIAnados, aquí les dejo un cachito de lo que se ha estado grabando en estas semanas, en verdad me ha encantado este personaje de La Tigrilla, las locaciones y la trama son buenísimas, ya quiero que la vean en pantalla; también despedimos a nuestro César Évora que fue su última semana de grabación, haciendo el personaje claro un gran actor y amigo, espero disfruten este behind the scenes de @minasdepasion los amo".

Gracias a esta gran popularidad que posee Livia Brito, grandes marcas de indumentaria como así también de productos de belleza la contratan para que protagonice sus campañas publicitarias. Además de ser una talentosa actriz, la nacida en Ciego de Ávila posee grandes dotes para el modelaje.