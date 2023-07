Dua Lipa eleva la temperatura de las redes al lucir su escultural cuerpo frente al mar

Dua Lipa marca tendencia en el mundo virtual y es portada de los principales portales de noticias del espectáculo al compartir un carrusel de fotos frente al mar, que demostraron, que además de tener un gran talento para la música, posee brillantes dotes para el modelaje.

En cuenta oficial de Instagram, Dua Lipa publicó una serie de imágenes de ella que dejaron a más de uno con la boca abierta. En las mismas, la intérprete de la canción "New Rules" lució un vestido de color negro que se caracteriza por ser entallado al cuerpo. Este look no solo enalteció su belleza, sino también su escultural figura.

Dua Lipa posee millones de seguidores en redes sociales.

Junto a las imágenes, Dua Lipa agregó una descripción que dice lo siguiente: "Home". Este post causó una ola de reacciones, entre likes y mensajes de sus fans, que hablan de lo hermosa que luce hoy en día y además de lo excelente que le está yendo en su carrera profesional.

Dua Lipa es parte de la banda sonora de la película Barbie, la canción con la partícipe la popular cantante británica es "Dance the night", que hasta el momento posee millones de reproducciones en las principales plataformas de música digital. Este film cuenta con grandes estrellas de la música mundial.

Dua Lipa es una las cantantes más escuchadas del mundo.

En cuanto a su vida personal, Dua Lipa está en una relación con Romain Gavras, un director de cine francés. El primer dato que destaca es su edad. Con sus 41 años, le saca 14 a la cantante europea, este dato dejó sorprendidos a más de uno, pero confirmó que para el amor no existe la edad.