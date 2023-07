Respira profundo antes de ver a Ninel Conde en diminuto microbikini

Ninel Conde es una de las cantantes más convocantes de la música regional mexicana. Con el paso de los años, la artista nacida en la ciudad de Toluca de Lerdo conquista a sus fans con su música y con sus publicaciones en el mundo virtual. Además de tener un brillante talento, posee una impactante belleza.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde realizó una publicación que dejó a todos deslumbrados. El mismo consiste en un carrusel de fotos de ella desde la playa. En las fotografías se la puede ver lucir un microbikini de color piel que no solo enalteció su belleza, sino también su escultural cuerpo.

Ninel Conde posee un escultural cuerpo.

Junto a las fotografías, Ninel Conde agregó un mensaje que dice así: "Muchas veces nos frustramos porque sentimos que no lograr el cuerpo que queremos. Nos esforzamos, pero creemos que al parecer no avanzamos, yo te digo, ¿estás haciendo algo diferente para lograr lo? Bebés, el estancamiento es real y si no nos fijamos una meta con estrategias bien planificadas no podremos lograrlo…Eso sí, deben tener algo en cuenta, ¡todo lleva su proceso! Ármate de valor y ponte a trabajar por tus objetivos. Confía en el proceso. Si yo puedo, tú puedes!!".

En las fotos, además de aparecer Ninel Conde en primer plano, se pueden leer unas frases motivar a sus diferentes seguidores. En la primera captura se puede leer: "Para lograr el cuerpo que quieres debes retarte cada día por superar tus objetivos. Saber que todo lleva su proceso. Aprender que puedes disfrutar, pero la disciplina es la clave."

Parte de las imágenes que compartió Ninel Conde en Instagram.

La publicación que realizó Ninel Conde causó una ola de reacciones entre likes y mensajes de sus fans de todo el continente. "Felicidades por tus logros y gracias por los consejos", fue uno de miles de mensajes que recibió la popular cantante azteca en redes sociales.

Noticias Relacionadas Respira profundo antes de ver a Ninel Conde como Barbie