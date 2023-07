La espera se terminó: Britney Spears estremece con su último anuncio

La espera se acabó. Britney Spears sorprendió a sus seguidores con un anuncio sonoro en sus redes sociales: su vuelta a la música está por verse en pocas horas con el estreno de un tema en colaboración con Will. I. am de los Black Eyed Peas. Es el regreso más esperado, pues su última canción salió hace un año en un dúo con Elton John.

El single de la princesa del pop y del músico se titula “Mind your business”, que traduce al español Métete en tus asuntos. En su cuenta de Instagram, Britney Spears y Will.i.am anunciaron la colaboración y causaron todo un revuelo, porque asoma algunas notas que pondrán a bailar a todos los seguidores de la artista este verano. Es la segunda vez que ambos se reúnen, tras lanzar el exitoso tema “Scream and Shout”, en 2012.

Britney Spears sacudió las redes.

El estreno del tema, pautado para el 21 de julio, promete y augura un regreso como nunca de Britney Spears al mercado musical. El posteo está acompañado del mensaje: “Este verano viene bien caliente” y los artistas como Paris Hilton, y el esposo de la cantante Sam Asghari, no se han tardado en comentar y aupar a estos grandes de la música.

Britney Spears y Will.i.am se unirán musicalmente.

Fue en el verano de 2022 que la cantante se unió a Elton John con el tema “Hold my closer”, que alcanzó más de 300 millones de streaming en Spotify. Para ella fue un logro, porque tuvo que esperar que un juez le pusiera punto y final a la tutela legal de su padre para volver a grabar su voz.

Es por ello que este 2023 será sin dudas el año de Britney Spears. Hace unos días también anunció el lanzamiento de su libro de memorias "The Woman In Me" para el próximo mes de octubre y que catalogan como una "historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza".