Estafas y desilusiones: los romances más conflictivos de Anne Hathaway

Anne Hathaway supo desde joven cómo conquistar el mundo de Hollywood. La actriz que nos deleitó luciendo looks de los más increíbles en El diablo viste a la moda, la que nos asombró por su transformación en Los Miserables y nos hizo querer a la monarquía en Diario de una princesa, no tuvo la misma suerte con sus romances.

Desde un novio estafador hasta un amor no correspondido, Anne Hathaway tuvo que dejar correr mucha agua bajo el puente hasta encontrar un hombre que sane su corazón.

La vida de Anne Hathaway

Aunque su madre, Kate McCauley, era actriz de teatro cuando su hija anunció que deseaba seguir ese camino, sus padres le pidieron que previamente intentara una carrera universitaria.

Anne se anotó en la carrera de Letras y luego en Ciencias Políticas, pero nunca olvidó su vocación. Ya desde su nombre, su destino parecía marcado. La llamaron Anne Hathaway, como la esposa de William Shakespeare.

Después de formarse con cursos intensivos de actuación, realizar estudios de baile e integrar un coro como soprano, a Anne le llegó la oportunidad de participar en algunas series de televisión.

Fue en el año 2001 cuando su carrera artística cambió completamente. La convocaron para El diario de una princesa, una comedia familiar de Disney que transformó su vida. La película fue un éxito y a los 19 años, Anne se encontró haciendo lo que más le gustaba y con el reconocimiento que tanto ansiaba. Siguieron otros títulos que no tuvieron tanta repercusión, pero donde siempre se destacó por su actuación.

Con el tiempo, Anne Hathaway empezó a ser asociada con propuestas familiares y para salir del encasillamiento decidió seguir el consejo que le dio la actriz Julie Andrews: protagonizar un desnudo en pantalla que la desligara de la imagen de estrella infantil. Así lo hizo en Havoc, pero el papel que definitivamente la destacó fue en Secreto en la montaña.

Pasó de ser la esposa sufrida e hija reprimida a una joven audaz y secretaria perfecta en El diablo viste a la moda. Lejos de quedar opacada por la figura de Meryl Streep, Anne no solo brilló con luz propia, sino que también logró ser parte de una película con un éxito de taquilla que recaudó 125 millones de dólares.

Los romances en la vida de Anne Hathaway

La vida profesional de Anne parecía una autopista a la fama, pero su vida sentimental, como suele pasar, se asemejaba a un camino de tierra llena de pozos.

Su primer romance conocido fue con el actor Hugh Dancy, con el que coprotagonizó Ella está encantada. Salieron dos años, pero él decidió cortar cuando vio que la fama de su novia lo superaba y que ella buscaba una relación más seria. Anne solía decir que anhelaba un matrimonio como el de sus padres.

Lejos de decepcionarse con el amor, Anne Hathaway lo siguió buscando. Mientras grababa Secreto en la montaña se comenzó a decir que salía con Jake Gyllenhaal. Luego, confesó que estaba enamorada de James McAvoy, su compañero en Amor verdadero.

Ambos caballeros negaron esos romances asegurando que solo eran "grandes amigos". Fue en ese entonces que apareció en su vida Raffaello Follieri, un prometedor candidato que resultó ser un gran estafador. A pesar de sus malas experiencias en el amor, Anne Hathaway siempre brilló en el cine.

Este enigmático hombre aseguraba dedicarse al mundo de los bienes raíces y supo cautivar el corazón de Anne. Luego de la primera cena en la que fueron presentados, comenzó un noviazgo formal donde Raffaello solía sorprenderla con viajes de lujo, costosos regalos y exclusivos eventos. Durante cuatro años, Anne Hathaway se mostró super enamorada y pregonaba en todos lados que su novio era un "Dios".

Raffaello era un auténtico"enamorado" que invitaba a su novia a pasar los fines de semana en el Ritz de París, el Excelsior en Roma, el Dorchester en Londres y muchos otros hoteles de primera clase, cuando no estaban en su opulento departamento en Manhattan que alquilaba por apenas 30 mil dólares mensuales.

Según cuentan, el italiano aseguraba que la mejor manera de hacer una gran fortuna era con la de los demás. Cuanto más rico pareciera, más inversores se acercaron a confiarle sus fortunas y para eso qué mejor que estar con una novia bonita y famosa que le permitiera entrar a los lugares donde solo se accedía con invitaciones vip.

El mundo mágico estalló en pedazos en el año 2008, cuando el padre de Raffaello tuvo que abandonar la Gran Manzana después de ser condenado por un tribunal por apropiarse de 300 mil dólares de una compañía que él gestionaba. El 24 de junio de ese mismo año, Raffaello fue arrestado y nunca más volvió a hablar con Anne Hathaway.

El italiano fue acusado de estafar por 6 millones de dólares a inversores inmobiliarios mientras se hacía pasar por un alto funcionario del Vaticano. El mismo detenido se declaró culpable de 14 cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración en un tribunal de Nueva York. Al salir de prisión, fue deportado a Italia y se le prohibió el ingreso a Estados Unidos.

“Inicialmente, me sentí una tonta, y esperaba que todo el mundo me juzgue, pero pasó otra cosa. Mi familia, mis amigos, e incluso desconocidos me brindaron compasión. Eso me ayudó a superarlo todo. Fue una mala relación y una ruptura que me dio mucha vergüenza”, confesó Anne cuando pudo hablar de esta frustrada relación.

Un final feliz

Luego de esta desagradable experiencia, Anne solo pensaba en volcarse a lo que más le gustaba: el cine. Fue en una cena en la que llegó invitada por unos amigos que en su vida se volvió a prender la vela del amor: allí conoció a Adam Shulman, un actor y diseñador de joyas.

“Él arruinó por completo mi plan. ¡Realmente esperaba con ansias un poco de tiempo a solas, y luego me enamoré como una tonta! Desde el momento en que lo conocí, supe que era el amor de mi vida”, dijo Anne en 2013.

La pareja se casó el 29 de septiembre de 2012 y tuvieron dos hijos.