¡Ángela Aguilar intentará nuevas cosas! Mira su nuevo proyecto

Ángela Aguilar le dio un gusto a sus fanáticos e innovó con un nuevo género. La cantautora de música regional mexicana sorprendió con una nueva producción dentro del género bolero llamada "Piensa en mí", que salió a la luz hace pocos días y ya está siendo interpretado por la joven de 19 años en los distintos escenarios de su gira por Estados Unidos.

Acerca de esta novedad, la intérprete de "Cielito lindo" admitió: "Estoy super emocionada porque es algo que nunca había hecho, estoy cantando boleros clásicos. Esta gira se trata justamente de esto y básicamente ‘Piensa en Mí’ es un show lleno de mexicanidad, de tradición y de nuevas generaciones".

Esta serie de conciertos comenzó el 2 de junio en la ciudad de Chicago y siguió el domingo 4 del mismo mes en Nueva York. Los próximos shows serán el 9 de junio en Wheatland y el 10 en Las Vegas. Luego seguirá con la presentación en Irving, el 16 de junio, en Houston, el 17, en Inglewood el 23 de junio y finalizará el 24 en Phoenix.

Sin embargo, la mala noticia para Ángela Aguilar es que no pudo tener buenas ventas, así que la gira no será el éxito al que está acostumbrada.

Ángela Aguilar, reconocida por Billboard

La nacida en Los Ángeles, que tiene una familia repleta de artistas como Pepe Aguilar, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, es una de las cantantes de música regional mexicana más reconocidas de Latinoamérica. Este año estuvo nuevamente en la famosa lista "21 under 21" de Billboard que recopila a los 21 artistas menores de 21 años más destacados.

La gira de Ángela Aguilar por Estados Unidos.

"Estoy contenta, la verdad no pensé que me fueran a hablar de nuevo para hacer eso. Entonces yo estoy muy orgullosa porque mi sueño es cantar y yo solamente quería ser cantante, entonces el que pueda usar mi voz para otras cosas se me hace muy bonito también y que me hayan considerado me parece un honor", confesó la intérprete de "La llorona" y "Ahí donde me ven".

Además, la integrante de la familia Aguilar se dio el lujo de cantar junto a Alicia Keys. La compositora estadounidense de 42 años se presentó en Monterrey y subió al escenario a Ángela Aguilar en lo que fue uno de los mejores momentos de la noche para los espectadores.