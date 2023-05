La hija de Luis Miguel se va a casar y sorprendió a todos

Michelle Salas es la hija mayor de Luis Miguel. Con el paso de los años la popular rubia elaboró una carrera que la ha posicionado como una de las modelos e influencer más importantes de todo el mundo. Es por eso que en sus cuentas oficiales comparte diversos momentos que son parte de producciones que realiza para importantes marcas de belleza.

En esta oportunidad, en su feed de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Salas compartió una foto que dejó a sus seguidores con la boca abierta. La captura consiste en una imagen donde se la ve abrazada de su presunto novio con una sortija de compromiso.

La hija de Luis Miguel con su prometido.

La popular modelo e influencer nunca había compartido en su perfil una foto con su novio. Es por eso de la gran sorpresa que causó en el mundo virtual. Claramente la hija de la actriz Stephanie Salas es tendencia a nivel mundial en miles de portales de noticias del espectáculo.

Las fotos que publicó Michelle Salas en su perfil de la mencionada red social son en formato blanco y negro y en las mismas se la puede ver besando a prometido Danilo Diaz Granados. Además en las fotografías la sortija que lleva la popular rubia queda en primer plano por lo que causó una gran sensación entre todos.

La hija de Luis Miguel sorprendió a todos con su feliz noticia.

Junto al carrusel de fotos, la hija de Luis Miguel agregó una frase que dice: "The beginning of forever. Us". Este post causó una ola de likes y mensajes de sus fans de todas partes. Además su madre, la modelo y actriz Stephanie Salas tuvo emotivas palabras para con su hija:

"Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz! Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte!!!! Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush Enhorabuena mi amor Viva el amor Felicidades!!!!@michellesalasb y @danilodiazgranados".