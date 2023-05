¿Por qué Gerard Piqué regresará a Miami para visitarles a sus hijos recién en setiembre?

En los últimos días, uno de los temas que más acaparó los titulares de los diversos medios de comunicación especializados en espectáculos fue el viaje de Gerard Piqué a Miami para visitar a sus hijos. Cabe recordar que al llegar a Estados Unidos, el ex jugador de fútbol sorprendió a todos con su cambio de look, al mismo tiempo de ser abordado por la prensa que insistió en sacarle algunas declaraciones al papá de Sasha y Milan, sin obtener resultado positivo.

Lo cierto es que el podcast español “Mamarazzis”, conducido por las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, dieron la información que el ex defensor del FC Barcelona volvió a España el 1 de mayo y que recién regresará a Miami en el mes de setiembre. Así también, según fuentes cercanas al empresario, “Mamarazzis” aseguraron que el ex de Shakira no está buscando casa en Estados Unidos como se había dicho en su momento.

Así llegó Gerard Piqué a Miami en abril para visitarles a sus hijos.

Luego de que saliera a la luz que la relación entre la colombiana y el español es muy tensa, él ha decidido que no regresará a Florida en los próximos meses, y que sus hijos viajarán a Barcelona para pasar algunos días de vacaciones escolares de verano.

Habrá que ver si los hijos de Gerard Piqué también convivirán con Clara Chía durante las vacaciones de verano.

Por el momento, Sasha y Milan están adaptándose a su nueva escuela en Miami, pero según “Mamarazzis”, el acuerdo al que llegaron Shakira y Gerard Piqué dice que los niños pasarán el 66% de sus vacaciones con su padre, aunque la gran incógnita es si lo harán también con su novia presente, Clara Chía Martí.

Por su parte, Shakira parece estar más feliz que nunca en Miami, comenzando una nueva rutina y recuperando tiempo perdido con amigos y colegas. Recientemente, la colombiana asistió a un concierto de Juan Luis Guerra donde disfrutó en vivo los más grandes éxitos del artista dominicano.