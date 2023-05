¿Habrá reencuentro de One Direction? Harry Styles no descartó este suceso

Harry Styles es una de las estrellas definitivas del momento en cada rincón del mundo. Luego de su paso por One Direction logró trascender en la música y sus canciones forman parte de nuestras playlists preferidas. Además, en los últimos años incursionó en la industria cinematográfica adaptándose a protagónicos que exigían contundencia en sus papeles. En entrevista, el cantante británico hizo referencia a sus ex compañeros de banda y a la posibilidad de un regreso. ¿Se cumplirá el gran sueño de sus fans?

One Direction fue una boy band británico-irlandesa formada en 2010 en el Reino Unido con motivo del programa The X Factor. Durante la transmisión del concurso, el quinteto, compuesto en aquel entonces por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, fue apadrinado por Simon Cowell. Su formación se dio luego de que los cinco integrantes hicieran sus audiciones y fueran expulsados de la competencia y posteriormente se juntaran para alcanzar el éxito.

Harry Styles es una de las figuras más demandadas por la prensa en la actualidad teniendo en cuenta que su presencia asegura el rating además de que una noticia o confesión del cantante británico seguramente trasciende llevando al medio de comunicación que logró la entrevista a ser citado en infinidad de entornos de difusión que hoy son miles. En esta ocasión el programa que tuvo la suerte de contar con el músico fue The Late Late Show con James Corden.

En una conversación donde Harry Styles estuvo muy cómodo su anfitrión, James Corden, aprovechó la oportunidad para hacerle la pregunta que todos los fans de la boy band que el británico supo integrar quieren hacerle. “Sí o no, ¿habrá una reunión de One Direction? ¿Sucederá alguna vez?”, fue la consulta que llegó como una flecha que impacta en el blanco despertando la reacción de los seguidores de 1D.

Entonces Harry Styles contestó sin dudarlo: “Siento que no es una pregunta de sí o no. Yo nunca diría que no a eso. Creo que sí hay un momento en que todos sentimos que queremos hacerlo, no veo por qué no lo haríamos”, remarcó el popular cantante aunque es cierto que actualmente todos los miembros de la trascendental agrupación se encuentran en proyectos solistas razón por la que el reencuentro parece difícil.