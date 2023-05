Este es el primer regalo que recibió Cazzu para su bebé

Una de las parejas que más ha llamado la atención desde que conformaron su noviazgo fue la de Cazzu y Christian Nodal, quienes hace unos meses venían enfrentando rumores sobre el embarazo de la trapera argentina, y que finalmente, el 15 de abril pasado confirmaron en respectivos conciertos que se convertirían en padres. Asimismo, el exponente del regional mexicano reveló por error que están esperando una nena, y la futura mamá anunció recientemente que se alejará de los escenarios temporalmente hasta que nazca su hija, por lo que el último concierto que brindará la artista será en Santiago de Chile, donde terminará su tour llamado “Nena Trampa”.

Cazzu y Christian Nodal se preparan para convertirse en padres por primera vez.

Justamente, al llegar a Chile, Cazzu recibió el primer regalo para su hijita y lo presumió a través de sus redes sociales. En una de sus historias de Instagram, la intérprete de “Mucha Plata” publicó una imagen donde se puede apreciar un conjuntito para bebé compuesto por una gorrita y dos remeritas que tenían la inscripción “baby trampa” y “soy trampa”, así como también la araña tan característica de la novia de Christian Nodal.

Cazzu agradeció el primer regalo que recibió para su bebé de parte de sus fans chilenos.

Así fue como la trapera argentina agradeció el primer regalo que recibió para su beba de parte de sus fanáticos, aclarando en la foto que compartió que se trataba de un presente que le obsequiaron en Chile. Además, la artista compartió otra historia donde aparecen miembros de su club de fans de ese país latinoamericano que se hacen llamar “Team Cazzu”.

En este momento, en las redes sociales no paran las felicitaciones por la llegada de la primera hija de Cazzu y Nodal, e incluso, los mismos futuros papás no ocultan su emoción compartiendo continuamente imágenes donde la argentina aparece mostrando su “pancita” de embarazada. A pocos meses del nacimiento, aún no se sabe si nacerá en Argentina o en México, pero lo cierto es que tanto los fanáticos de la pareja como sus respectivos familiares están expectantes de la beba que viene en camino.