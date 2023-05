Carmen Villalobos paraliza las redes al lucir su hermosa silueta

Carmen Villalobos es tendencia en el mundo virtual y en los principales portales de noticias de entretenimientos al compartir en sus redes una serie de videos de ella que no solo demostraron el gran talento que posee para el modelaje sino también que es dueña de una espectacular belleza.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, Carmen Villalobos publicó varios materiales audiovisuales que demostraron lo bien que se ve hoy en día. En los clips se puede ver a la protagonista de la telenovela "Hasta que la plata nos separe" lucir un vestido de tonos rojos que deslumbró a todos.

En la descripción de este video, Carmen Villalobos agregó una descripción que dice: "Esta noche Iniciamos una nueva semana en #topchefvip2 y eso quiere decir, nuevas pruebas, nuevos retos, más sorpresitas y obviamente más risas. No te lo puedes perder esta noche por @telemundo".

El outfit que lució Carmen Villalobos estuvo compuesto por un vestido de color rojo que se caracteriza por tener un pronunciado escote. Este detalle no solo enalteció su hermosura sino también la figura perfecta que posee a sus 39 años. En varias oportunidades la popular actriz ha revelado que realiza una rutina diaria de ejercicios.

En otra de las famosas historias de la mencionada red social de la camarita, Carmen Villalobos compartió otro video con el mismo vestido pero haciendo ejercicios. En la historias de IG se puede leer lo siguiente: "Hay días en que no puedo entrenar temprano.. así que aprovecho que el outfit del día 'me lo permite de alguna manera' y hago algo de ejercicio! Siempre he pensado que todo ayuda".